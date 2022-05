Google szykuje aż trzy flagowce z serii Pixel 7? Pojawiły się ślady nowego smartfona z segmentu premium

Zeszłoroczna seria smartfonów Google Pixel miała być przełomowa. Wszyscy liczyli, że w końcu nadejdzie era bezkompromisowych urządzeń z Androidem, które wreszcie będą wolne od wad, ale niestety... Google to nadal Google. Ponownie głośno było o różnych problemach technicznych, a i same smartfony nie spełniły wszystkich oczekiwań, mimo, że na papierze ich specyfikacja prezentowała się wybornie. Jest więc co poprawiać w nadchodzących "siódemkach", które - jak już ujawniono - pod względem wizualnym zapowiadają się na tylko nieco odświeżone modele, co stwarza mniejsze pole do ewentualnej wtopy. Najnowsze wieści sugerują jednak, że producent może mieć asa w rękawie.

Na ten moment trudno wyciągnąć konstruktywne wnioski na podstawie dostępnych przecieków. Możemy być jednak pewni, że tegoroczna linia Google Pixeli 7 to nie wszystko, co producent ma w zanadrzu...

Jak się okazuje, oprócz podstawowego Pixela 7 i stricte flagowego Pixela 7 Pro w zanadrzu może kryć się jeszcze jeden model w wyższej półki. Jak powszechnie wiadomo, Google Pixel i Pixel 7 Pro mają kodowe nazwy Panther i Cheetah. Redakcja serwisu 9to5Google odkryła jednak, że w kodzie Android Open Source Project zawarte są dodatkowe dwa modele o oznaczeniach Felix i Lynx. Udało się ustalić, że jedno z nich należy do niezapowiedzianego jeszcze średniaka Pixel 7a. Drugie oznaczenie ma natomiast dotyczyć kolejnego flagowego modelu, na co wskazuje rzekomo zastosowany wyświetlacz.

Niezapowiedziany smartfon premium otrzyma flagowy ekran otagowany jako “G10”, który - co ciekawe - produkowany jest przez chińską firmę BOE i ma cechować się odświeżaniem 120 Hz, maksymalną rozdzielczością 1440 x 3120 pikseli i rozmiarami 71 x 155 mm. Trudno więc sądzić, że mowa o składanym urządzeniu. Możliwe, że Google szykuje jeszcze jednego flagowego Pixela 7, np. z dopiskiem Ultra, jednak na ten moment trudno wyciągnąć konstruktywne wnioski na podstawie dostępnych przecieków. Możemy być jednak pewni, że tegoroczna linia "siódemek" to nie wszystko, co producent ma w zanadrzu...

