Google Pixel 10 - poznaliśmy wygląd wszystkich nadchodzących flagowców od Google. W tym roku obejdzie się bez (r)ewolucji

Chyba każda osoba śledząca smartfonowe przecieki wie już, że wygląd poszczególnych modeli od Google znany jest na długo przed ich premierą. Wydaje się, że samemu producentowi raczej niezbyt to przeszkadza, bowiem tak się składa, że tradycji stało się zadość i możemy oglądać już rendery wszystkich flagowców z serii Pixel 10. Warto zwrócić uwagę, że ich debiut powinien odbyć się dopiero w sierpniu, a poza tym nadal nie doczekaliśmy się premiery Pixela 9a.

Smartfony Google Pixel 10 wizualnie prawie nie będą różnić się od poprzedników, ale nadal można oczekiwać wielu nowości w kwestiach technicznych. W końcu podstawowy model ma dostać teleobiektyw, a poza tym urządzenia zasilane będą przez zupełnie nowego Tensora G5.

Jeśli liczyliście na wielkie zmiany w designie, niestety musimy Was rozczarować. Jak wynika z renderów przygotowanych przez @OnLeaks (we współpracy z serwisem Android Headlines), nadchodzące "dziesiątki" wizualnie właściwie niczym nie będą się różnić od poprzedników. Poniżej widzicie 6,8-calowego Google Pixela 10 Pro XL, który ma być najbardziej zaawansowanym modelem w ofercie. Jego wymiary to 162,7 x 76,6 x 8,5 mm, a więc powinien być o zaledwie 0,1 mm niższy od Pixela 9 Pro XL (162,8 x 76,6 x 8,5 mm). Producent nie ma więc zamiaru rezygnować z charakterystycznej wysepki na aparaty czy dosyć kanciastych ramek. Pixel 10 Pro (z ekranem o przekątnej 6,3 cala) również prezentuje się niezwykle podobnie do poprzednika, choć jak głosi źródło model ten ma być o 0,1 mm grubszy od zeszłorocznego modelu (152,8 x 72 x 8,6 vs 152,8 x 72 x 8,5 mm).

Google Pixel 10 Pro XL

Najciekawiej z całej linii prezentuje się podstawowy Google Pixel 10 z 6,3-calowym ekranem, który ma mieć te same wymiary co wersja Pro. Jest jednak jedna zauważalna różnica w stosunku do poprzednika. O ile Pixel 9 został wyposażony w dwa tylne aparaty (główny i ultarszerokokątny), tak w "dziesiątce" widzimy jeszcze jedną jednostkę - najprawdopodobniej chodzi tutaj o dodatkowy teleobiektyw. Choć więc wizualnie nowa seria Pixeli nieco rozczarowuje, to jednak pozostaje nadzieja, że sporo zmieni się w kwestiach technicznych. Obok nowości w kwestiach fotograficznych spodziewamy się przede wszystkim zupełnie świeżego układu SoC - w końcu nie od dziś wiadomo, że Tensor G5 ma być produkowany w fabrykach TSMC i zapewne otrzyma modem 5G od MediaTeka, a zatem oczekiwania można mieć wysokie. Mamy nadzieję, że niebawem dowiemy się czegoś więcej. Premiera Pixeli 10 powinna odbyć się w sierpniu.

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10

Źródło: Android Headlines