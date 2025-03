Masz smartfona Google Pixel 4a, który po aktualizacji działa krócej na baterii? Wyjaśnieniem może być... ryzyko pożaru

Na początku stycznia 2025 roku firma Google udostępniła aktualizację dla smartfona Pixel 4a. Miała ona konkretny cel - poprawić stabilność fabrycznego akumulatora. Użytkownicy zaczęli jednak zauważać, że po zainstalowaniu tej aktualizacji ich smartfon oferował zauważalnie krótszy czas pracy. Wszystko przez to, że firma postanowiła zmniejszyć możliwości akumulatora. Do niedawna nie było wiadomo, dlaczego taka sytuacja zaistniała, ale właśnie poznaliśmy dodatkowe informacje.

Źródło: Google

Omawiana aktualizacja jest częścią specjalnego projektu - Pixel 4a Battery Performance Program. Dzięki niej napięcie akumulatora zostało ograniczone do 3,95 V (z 4,44 V), czego negatywnym skutkiem było zmniejszenie jego pojemności (źródło informacji - Hector Martin). Według firmy Google wpływ aktualizacji odczuli jedynie wybrani użytkownicy Pixela 4a (nie dotyczy wersji Pixel 4a 5G), dla których była ona wymagana, ponieważ miała poprawić stabilność akumulatora, ale jednocześnie zmniejszała jego wydajność. Przyczyna takiej sytuacji nie była do końca znana, choć przedsiębiorstwo zapewniło, że "dotknięte [problemem] urządzenia" kwalifikują się do tego, aby ich właściciel mógł uzyskać rekompensatę. Użytkownicy mogli liczyć na darmową wymianę akumulatora, zwrot pieniędzy w wysokości 50 dolarów lub 100 dolarów zniżki w Google Store na zakup innego smartfona z serii Pixel (kwoty są przeliczane na właściwą dla danego regionu walutę).



Źródło: iFixit

Co mogło być prawdziwą przyczyną omawianych działań ze strony Google? Światło na tę sprawę rzucił organ ACCC (Australian Competition and Consumer Commission). Ma on na względzie bezpieczeństwo konsumentów i wskazał, że w omawianym przypadku istnieje ryzyko przegrzewania się akumulatora, co może prowadzić do oparzeń lub pożaru, dlatego też Google wprowadziło aktualizację dla smartfona Pixel 4a, aby zapobiec takim problemom. Jeżeli akurat posiadamy ten model i chcemy zapoznać się z całym komunikatem od firmy Google, to znajdziemy go pod tym adresem. Z kolei wiadomość od ACCC jest tutaj.

