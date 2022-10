God of War Ragnarök nie zaoferuje natywnego 4K i 60 FPS na PlayStation 5 - poznaliśmy szczegóły działania gry na konsoli

Już niedługo na rynku zadebiutuje kolejna duża produkcja. Tym razem mowa o God of War: Ragnarok, za które odpowiada Sony oraz studio Santa Monica. Na niecałe trzy tygodnie przed premierą poznaliśmy szczegóły tego, jak nadchodząca przygoda Kratosa oraz Atreusa będzie się prezentować na konsoli Sony PlayStation 5. Twórcy umożliwią kilka trybów obrazu, które będą ściśle powiązane z tym, czy posiadamy telewizor/monitor z portami HDMI 2.1, czy tylko HDMI 2.0. Na natywne 4K i 60 FPS nie mamy jednak co liczyć.

Jeśli mamy telewizor lub monitor wyłącznie z HDMI 2.0, wówczas God of War: Ragnarök zaoferuje dwa tryby obrazu. W trybie jakości poznamy przygodę Boga Wojny w natywnej rozdzielczości 4K i przy 30 klatkach na sekundę. W trybie wydajności czeka nas dynamicznie zmieniająca się rozdzielczość, upscalowana do maksymalnie 4K i przy 60 FPS. Twórcy zostawiają nam ostatecznie wybór czy chcemy większą szczegółowość obrazu czy lepszą płynność, a więc coś czego inni nie potrafili (tak, patrzymy na ciebie Gotham Knights!).

Nowsze telewizory z odświeżaniem 120 Hz oraz złączami HDMI 2.1 będą mogły wykorzystać potencjał takich ekranów. W trybie jakości otrzymamy rozgrywkę w natywnym 4K oraz w 40 klatkach na sekundę. Podobne rozwiązanie pojawiło się już m.in. w Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West czy The Last of Us: Part I. W trybie wydajności dzięki VRR otrzymamy odblokowany framerate, sięgający maksymalnie 120 klatek na sekundę. Niestety nie wiemy w jakiej rozdzielczości będzie tutaj działać gra. Premiera już 9 listopada na PS4 oraz PS5, a w bliżej nieokreślonej przyszłości zapewne także na PC.

Źródło: Sony