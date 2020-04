Gigabyte EAGLE - nowa seria kart graficznych Radeon oraz GeForce

Kilka miesięcy temu pojawiły się doniesienia sugerujące, iż tajwański producent m.in. kart graficznych oraz płyt głównych - Gigabyte - rozpoczął prace nad nową serią kart graficznych o kodowej nazwie "EAGLE". Choć wiadomości o tej serii pojawiły się jeszcze w grudniu 2019 roku, do teraz nie było żadnego potwierdzenia, czy takie karty faktycznie pojawią się w sprzedaży. Dość nieoczekiwanie japoński oddział Gigabyte/Aorus na swoim Twitterze rzeczywiście zapowiedział nową linię układów o nazwie EAGLE. Co najważniejsze, będą one przygotowane z myślą zarówno o układach graficznych NVIDII jak również AMD. Wiemy już jak karty będą się wizualnie prezentowały i które chipy graficzne wejdą w skład serii EAGLE. Nie znamy natomiast szczegółów dotyczących taktowań oraz dostępnych wyjść wideo.

Gigabyte oficjalnie zaprezentował nową serię kart graficznych o nazwie EAGLE. Będą one dostępne zarówno z układami NVIDII jak również AMD.

Japoński oddział Gigabyte/Aorus na swoim Twitterze zaprezentował wygląd nowych kart graficznych, które będą wchodziły do serii EAGLE. Jak można zobaczyć na poniższym zdjęciu, w sprzedaży pojawią się trzy różne wersje, z czego jedna będzie przystosowana do płyty głównej mini-ITX. Wariant ten będzie także wyposażony w pojedynczy wentylator, podczas gdy dwie pozostałe będą bazowały na dwóch wentylatorach. Ogólnie design kart wygląda na dość stonowany, przy czym z opublikowanych zdjęć możemy wywnioskować, iż najwyższy model (ten środkowy) będzie miał dodatkowo podświetlane logo w kolorze błękitnym.

Nowa seria od Gigabyte'a została przystosowana zarówno dla układów NVIDIA GeForce GTX serii 16 oraz GeForce RTX 20x0 (SUPER) jak również dla konkurencyjnych kart AMD Radeon RX serii 5000. Użytkownicy powinni mieć zatem spory wybór modeli, tym bardziej że lista modeli kart, które pojawią się w sprzedaży jest bardzo szeroka i opisuje warianty z dodatkowym OC, jak również bez fabrycznego overclockingu. W nadchodzących tygodniach karty Gigabyte EAGLE wejdą do sprzedaży i wówczas poznamy szczegóły dotyczące zarówno taktowań zegara jak również cen.

Lista układów Gigabyte EAGLE:



GIGABYTE GTX 1650 4GB EAGLE (GV-N1650EAGLE-4GD)

GIGABYTE GTX 1650 4GB EAGLE OC (GV-N1650EAGLE OC-4GD)

GIGABYTE GTX 1650 SUPER 4GB EAGLE (GV-N165SEAGLE-4GD)

GIGABYTE GTX 1650 SUPER 4GB EAGLE OC (GV-N165SEAGLE OC-4GD)

GIGABYTE GTX 1660 6GB EAGLE (GV-N1660EAGLE-6GD)

GIGABYTE GTX 1660 6GB EAGLE OC (GV-N1660EAGLE OC-6GD)

GIGABYTE GTX 1660 SUPER 6GB EAGLE (GV-N166SEAGLE-6GD )

GIGABYTE GTX 1660 SUPER 6GB EAGLE OC (GV-N166SEAGLE OC-6GD)

GIGABYTE GTX 1660 Ti 6GB EAGLE (GV-N166TEAGLE-6GD)

GIGABYTE GTX 1660 Ti 6GB EAGLE OC (GV-N166TEAGLE OC-6GD)

GIGABYTE RTX 2060 6GB EAGLE (GV-N2060EAGLE-6GD)

GIGABYTE RTX 2060 6GB EAGLE OC (GV-N2060EAGLE OC-6GD)

GIGABYTE RTX 2060 SUPER 8GB EAGLE (GV-N206SEAGLE-8GD)

GIGABYTE RTX 2060 SUPER 8GB EAGLE OC (GV-N206SEAGLE OC-8GD)

GIGABYTE RTX 2070 8GB EAGLE (GV-N2070EAGLE-8GD)

GIGABYTE RTX 2070 8GB EAGLE OC (GV-N2070EAGLE OC-8GD)

GIGABYTE RTX 2070 SUPER 8GB EAGLE (GV-N207SEAGLE-8GD)

GIGABYTE RTX 2070 SUPER 8GB EAGLE OC (GV-N207SEAGLE OC-8GD)

GIGABYTE RTX 2080 8GB EAGLE (GV-N208SEAGLE-8GD)

GIGABYTE RTX 2080 8GB EAGLE OC (GV-N208SEAGLE OC-8GD)

GIGABYTE RTX 2080 SUPER 8GB EAGLE (GV-N208SEAGLE-8GC)

GIGABYTE RTX 2080 SUPER 8GB EAGLE OC (GV-N208SEAGLE OC-8GC)

GIGABYTE RX 5500 XT 4GB EAGLE (GV-R55XTEAGLE-4GD)

GIGABYTE RX 5500 XT 4GB EAGLE OC (GV-R55XTEAGLE OC-4GD)

GIGABYTE RX 5600 XT 6GB EAGLE (GV-R56XTEAGLE-6GD)

GIGABYTE RX 5600 XT 6GB EAGLE OC (GV-R56XTEAGLE OC-6GD)

GIGABYTE RX 5700 8GB EAGLE (GV-R57EAGLE-8GD)

GIGABYTE RX 5700 8GB EAGLE OC (GV-R57EAGLE OC-8GD)

GIGABYTE RX 5700 XT 8GB EAGLE (GV-R57XTEAGLE-8GD)

GIGABYTE RX 5700 XT 8GB EAGLE OC (GV-R57XTEAGLE OC-8GD)

Źródło: WCCFTech