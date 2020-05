Ghost of Tsushima: nowy gameplay pokazujący eksplorację i walkę

Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku dni, japoński koncern Sony poświęcił cały odcinek programu PlayStation State of Play nadchodzącej grze studia Sucker Punch, twórców serii InFamous. Mowa rzecz jasna o Ghost of Tsushima, jednym z ostatnich (potencjalnych) hitów na wyłączność konsoli PlayStation 4. Mimo że do premiery pozostały raptem dwa miesiące, to od pokazu rozgrywki w ramach E3 2018 nie zobaczyliśmy żadnego obszerniejszego gameplayu. W ostatnim czasie zostaliśmy uraczeni jedynie efektownymi zwiastunami z fragmentami rozgrywki i scenkami z przerywników filmowych. Dzięki najnowszemu pokazowi w ramach State of Play możemy wreszcie przyjrzeć się dokładnie poszczególnym elementom składowym produkcji, która ukaże się 17 lipca 2020 roku nie tylko z angielskim, lecz także polskim i japońskim dubbingiem.

Podczas pokazu w ramach programu State of Play zademonstrowano 18-minutowy gameplay z Ghost of Tsushima, najnowszej gry z otwartym światem od studia Sucker Punch. Możemy na nim zobaczyć eksplorację wyspy, system walki oraz skradanie.

Najnowszy materiał wideo jest doskonałą okazją, by zobaczyć, jak gra Ghost of Tshushima zmieniła się przez ostatnie dwa lata (poprzedni gameplay dostępny jest w powyższym odnośniku) i jak w dużym skrócie prezentuje się eksploracja otwartego świata (przypominamy, że akcja rozgrywa się na japońskiej wyspie Cuszima w XIII wieku, po której możemy poruszać się konno; nie zabraknie też szybkiej podróży po odblokowaniu kapliczek) oraz system starć, który będzie odgrywał ważną rolę (w końcu głównym bohaterem jest samuraj Jin, który chce się zemścić za śmierć rodziny na mongolskich najeźdźcach).

Na początek trzeba wspomnieć o świecie gry, który wydaje się całkiem obszerny, ale jednocześnie pusty. Studio Sucker Punch mówiło kilka miesięcy temu o tym, że produkcja ma być pozbawiona znaczników charakterystycznych dla innych tytułów z otwartym światem. Choć, jak otworzymy mapę, można znaleźć na niej znaki zapytania informujące gracza o ciekawym miejscu. Rozgrywka ma być jednak bardziej intuicyjna i gracz nie ma mieć poczucia prowadzenia za rączkę. Ale to nie jest do końca prawda, ponieważ twórcy wprowadzili swoje, dość oryginalne rozwiązanie. Będzie można bowiem „wezwać” wiatr w dowolnym momencie, który nakieruje nas do wybranego wcześniej punktu docelowego.

W drugiej części pokazano walkę, która przywodzi na myśl ostatnie odsłony serii Assassin’s Creed, a katana, którą nawet odbijemy strzały wrogów, nie będzie jedyną bronią (użyjemy także łuku czy mniejszych narzędzi pokroju kunai). Gracze jednak podczas wykonywania misji będą mogli zdecydować się na ścieżkę tzw. ducha i postawić na skradanie, odwracanie uwagi przeciwników, likwidowanie ich od tyłu lub zeskakiwanie na nich z dachu, co również przedstawiono na nowym filmiku. I właśnie do stylu gry będziemy dobierać wyposażenie, które nie ma mieć przełożenia wyłącznie na wygląd Jina. Na koniec warto wspomnieć o tym, że pojawi się tryb fotograficzny, w którym można ustawić nawet kierunek wiatru, by zrobić efektowniejszego screena, oraz czarno-biały filtr, mający oddać klimat rodem z kultowych filmów samurajskich od chociażby Kurosawy.

Źródło: Sony