Gemini Live dostępny w Polsce. Rozmowa z AI jak z człowiekiem? Do tego jeszcze daleko, bo usługa mierzy się z pewnymi problemami

Osobisty asystent od firmy Google, czyli Gemini, już od jakiegoś czasu oferował użytkownikom z wielu krajów bardziej naturalne rozmowy, które były możliwe dzięki trybowi Live. Do tej pory usługa nie była dostępna w języku polskim, natomiast sytuacja właśnie uległa zmianie. W ciągu kilku dni wszyscy użytkownicy z Polski będą mogli skorzystać z Gemini Live - rozwiązanie umożliwi nam wybranie 1 z 10 różnych głosów. Samo Gemini zyskuje dostęp do większej liczby rozszerzeń.

Google zapowiedziało, że usługa Gemini Live będzie dostępna w Polsce w ciągu kilku następnych dni. Jeżeli więc jeszcze nie otrzymaliśmy do niej dostępu, to warto wyczekiwać odpowiedniego powiadomienia, które niebawem pojawi się na naszym smartfonie z Androidem lub iOS. Omawiany tryb pozwoli nam prowadzić rozmowy z asystentem od Google i przerywać mu w trakcie odpowiedzi, więc całość ma przypominać bardziej ludzką konwersację - choć do określenia jej tym mianem jeszcze sporo tutaj brakuje, gdyż asystent nie zawsze poprawnie odmienia konkretne słowa lub wypowiada angielskie sformułowania po polsku. Dodatkowo nie wyczujemy zbyt wielu emocji w tonie, więc do poziomu zaprezentowanego przez OpenAI (GPT-4o; w języku angielskim) jeszcze daleka droga.

Gemini ma dostęp do rozszerzeń, które obejmują usługi takie jak Google Workspace, Hotele Google, Loty Google, Mapy Google, YouTube i YouTube Music. Nowe rozszerzenia dotyczą z kolei Kalendarza Google, Listy zadań, Google Keep i Narzędzi - stają się one od razu dostępne na Androidzie (na iOS w nadchodzących tygodniach). Okazuje się jednak, że przez usługę Gemini Live nie będziemy w stanie z nich korzystać. Dla przykładu: próba wyznaczenia trasy w tym trybie prowadzi do błędu ("Niestety, w tej chwili nie mogę Ci pomóc z ustaleniem trasy. Polecam skorzystać z aplikacji Google Maps i innych programów nawigacyjnych (...)") i to mimo tego, że w zwykłym trybie integracja z Mapami Google przebiega bez najmniejszych problemów. Zapewne z czasem wszystko się zmieni, ale na ten moment usługa wydaje się trochę niedopracowana pod pewnymi względami - choć całościowo działa całkiem sprawnie.

