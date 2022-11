Garfield Kart Furious Racing - pocieszna gra wyścigowa na PC do odebrania za darmo z okazji Black Friday

Nie samymi epickimi grami AAA człowiek żyje. Czasami warto zasiąść z padem w dłoni i zrelaksować się przy mniej wymagającej, ale nie mniej radosnej rozgrywce. Właśnie taką oferuje wydana przed trzema laty gra Garfield Kart, którą możemy zdobyć za darmo. Wystarczy, że zapiszemy się na newsletter sklepu Fanatical, by po chwili gra pojawiła się na naszym koncie Steam. Przy okazji otrzymamy też 10-procentowy kupon na wybrany Bundle.

Jeszcze przez najbliższe 12 godzin możecie przypisać do swojego steamowego konta grę Garfield Kart Furious Racing zupełnie za darmo.

Garfield Kart: Furious Racing jest grą wyścigową, opartą na licencji kultowego komiksu i stanowi drugą odsłonę cyklu zapoczątkowanego w 2013 roku przez grę Garfield Kart. Tytuł nie jest może przesadnie popularny, ale gracze, którzy po niego sięgnęli niemal jednoznacznie określają go jako bardzo udany, zajmujący i pozbawiony problemów technicznych. Furious Racing jest też świetną zabawą dla całej rodziny, ponieważ jak każda szanująca się gra wyścigowa, tak i tutaj przewidziano grę w stacjonarnym coopie do 4 osób. W grze zasiadamy za kierownicami tytułowych samochodzików i wcielając się w jedną z ośmiu postaci z komiksowego pierwowzoru, bierzemy udział w zwariowanych wyścigach, który mają iście zręcznościowy charakter.

O zwycięstwo walczymy na szesnastu różnorodnych trasach, które ulokowano w takich miejscach ze świata Garfielda, jak jezioro Palerock czy fabryka Pastacosi. Co ciekawe, w grze udostępniono trzy warianty rozgrywki, czyli Grand Prix, Single Race (pojedynczy wyścig) oraz Time Trial (próba czasowa). Aby odebrać tytuł, należy najpierw przejść pod tę stronę, a następnie (będąc zalogowanym użytkownikiem sklepu Fanatical) zaznaczyć opcję "Proszę o subskrypcję biuletynu e-mail Fanatical" i dodać grę do koszyka. Na następnej zaś stronie należy kliknąć na "Przejdź do kasy", a następnie połączyć z Fanatical swoje konto Steam (co prawda sklep Fanatical to sklep sprawdzony, ale pamiętajcie, że łączenie Steama z platformami firm trzecich podnosi ryzyko przejęcia Waszych danych). Oferta jest dostępna jeszcze przez mniej więcej 12 godzin.

Źródło: Fanatical