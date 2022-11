Star Wars: Squadrons za darmo od Epic Games. Czas na dodanie strzelanki do naszego konta jest ograniczony

Gdy wystartował sklep Epic Games, ruszył on od razu z szalonym rozdawnictwem gier. Początkowo były to dwie gry na dwa tygodnie, później po jednej co tydzień, zaś okołoświątecznie otrzymywaliśmy nawet jedną produkcję dziennie. Dziś mało kto pamięta już chyba o początkowej niechęci do platformy, wyczekujemy raczej na kolejne czwartki, by przekonać się, co tym razem dostaniemy za darmo. Tym razem, od dziś (od godz. 17:00) do 1 grudnia mamy szansę zgarnąć grę pt. Star Wars Squadrons.

W dniach od 24 listopada do 1 grudnia 2022 możemy odebrać darmową grę na platformie Epic. Tym razem do zgarnięcia jest Star Wars: Squadrons.

Star Wars: Squadrons to kosmiczna strzelanka (AKA symulator walki kosmicznych myśliwców) w uniwersum Gwiezdnych wojen. W grze opowiadamy się po stronie Imperium lub Nowej Republiki i bierzemy udział w drużynowych starciach w przestrzeni kosmicznej lub poznajemy opowieść w ramach kampanii fabularnej dla jednego gracza. Tytuł pojawił się na PC i konsolach Xbox One i PlayStation 4 jesienią 2020 roku, a jego regularna cena wynosi wciąż ok. 180 zł.

W ramach gry wcielamy się w dwóch bohaterów – pilota z dywizjonu Vanguards pod barwami Nowej Republiki oraz członka imperialnego szwadronu Titans. W ich skórze będziemy mieli okazję wziąć udział w różnych zadaniach bojowych, w skład których wchodzą m.in. eskorty, eliminowanie wrogich maszyn czy bombardowania. W trakcie starć kluczowa jest nie tylko nasza zręczność i umiejętność panowania nad maszyną, ale również umiejętnie zarządzanie zasilaniem. Aby pobrać grę trzeba zalogować się na swoim koncie na platformie Epic Games i odnaleźć sekcję o tytule Bezpłatne gry, znajdującą się w zakładce Sklep.

Źródło: Epic