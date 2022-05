G.SKILL Ripjaws DDR5 SO-DIMM - pojemne zestawy pamięci RAM dla notebooków oraz niewielkich zestawów komputerowych

Wraz z debiutem procesorów Intel Alder Lake oraz AMD Rembrandt, do notebooków po raz pierwszy wprowadzono wsparcie dla pamięci RAM typu DDR5. Intel w swoich najnowszych procesorach obsługuje zarówno DDR5 jak i DDR4, przy czym kontroler pamięci dla tych pierwszych obsługuje odpowiednio pamięci DDR5 4800 MHz oraz LPDDR5 5200 MHz. Z kolei AMD w swoich najnowszych procesorach dla notebooków całkowicie pominęło wsparcie dla DDR4, przechodząc w pełni na DDR5 4800 MHz oraz LPDDR5 6400 MHz. W laptopach, w których znajdziemy moduły DDR5, możemy liczyć jednak co najwyżej na domyślną specyfikację, ustaloną przez JEDEC. Tymczasem firma G.SKILL ogłosiła wprowadzenie do oferty najnowszych modułów RAM DDR5 z serii Ripjaws, przeznaczonych właśnie do laptopów oraz niewielkich zestawów komputerowych.

Firma G.SKILL zaprezentowała pamięci RAM Ripjaws DDR5 w formacie SO-DIMM dla notebooków oraz niewielkich zestawów komputerowych. Zestawy oferowane będą w wersjach DDR5-4800 oraz DDR5-5200 o obniżonych opóźnieniach i pojemności do 64 GB, w zależności od wersji.

G.SKILL Ripjaws DDR5 to pamięci w formacie SO-DIMM, które bazują do zgodnych laptopów oraz małych zestawów komputerowych. Producent ogłosił zestawy z 16 GB, 32 GB a nawet 64 GB, które będą się różnić zarówno efektywną szybkością jak również opóźnieniami CL. Pierwszy z czterech zestawów oferuje częstotliwość 4800 MHz przy opóźnieniach rzędu CL34-34-34-76, a więc zauważalnie niższymi od tych, które domyślnie obsługuje standard JEDEC: CL40-40-40-76. Ten zestaw dostępny będzie w wariantach 1x 16 GB oraz 2x 16 GB.

G.SKILL Ripjaws DDR5 #1 G.SKILL Ripjaws DDR5 #2 G.SKILL Ripjaws DDR5 #3 G.SKILL Ripjaws DDR5 #4 Pojemność 1x 16 GB

2x 16 GB 1x 16 GB

2x 16 GB 1x 32 GB

2x 32 GB 1x 16 GB

2x 16 GB Efektywna szybkość DDR5 4800 MHz DDR5 4800 MHz DDR5 4800 MHz DDR5 5200 MHz Opóźnienia CL34-34-34-76 CL38-38-38-76 CL40-39-39-76 CL38-38-38-83 Napięcie 1.1 V 1.1 V 1.1 V 1.1 V

W identycznych wariantach pojemnościowych dostępny będzie także drugi zestaw (nieco tańszy sądząc po specyfikacji). Przy efektywnym zegarze 4800 MHz, opóźnienia wyniosą odpowiednio CL38-38-38-76. Trzeci zestaw ma nieco gorsze opóźnienia, ale oferowany jest w wariantach 1x 32 GB lub 2x 32 GB. Ostatni wariant pamięci G.SKILL Ripjaws DDR5 oferuje szybszą, efektywną częstotliwość sięgającą 5200 MHz. Opóźnienia w tym wypadku wynoszą odpowiednio CL38-38-38-83, z kolei pojemność zestawów to 1x 16 GB lub 2x 16 GB. Wszystkie pamięci DDR5 operują także na napięciu wynoszącym 1.1 V. Dokładne ceny nie są jeszcze znane, jednak zestawy będą dostępne globalnie jeszcze w tym miesiącu.

