G.Skill Trident Z5 DDR5 - jedne z najszybszych pamięci RAM dla PC otrzymały jeszcze szybszą wersję z niższymi opóźnieniami

Tajwańska firma G.Skill w ubiegłym roku wprowadziła do oferty jedne z najszybszych pamięci RAM dla komputerów PC - Trident Z5 RGB DDR5. W ciągu kilku miesięcy zostały wprowadzone różne warianty, charakteryzujące się wyższym taktowaniem i/lub nieco niższymi opóźnieniami. G.Skill znany jest z nieustannych prac nad ulepszeniem parametrów swoich modułów RAM i nie inaczej jest także tym razem. Przedsiębiorstwo poinformowało właśnie o wprowadzeniu do oferty kolejnej odsłony pamięci Trident Z5 z najnowszymi kośćmi RAM typu DDR5. W porównaniu do wcześniejszych wariantów, zdecydowano się na bardziej zauważalne obniżenie opóźnień, pozostawiając jednak efektywny zegar pamięci na wysokim poziomie.

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 będzie oferowany w jeszcze szybszej wersji. Producent ujawnił bowiem zestaw odznaczający się efektywnym taktowaniem 6600 MHz przy opóźnieniach CL34.

Najnowszy wariant pamięci G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 pracują z domyślną częstotliwością 3300 MHz (efektywny zegar sięga natomiast 6600 MHz). Niższe są natomiast opóźnienia. Wynoszą one odpowiednio CL34-40-40-105 (dla CL, tRCD, tRP oraz tRAS). Pamięci zostały pomyślnie przetestowane w aplikacji RunMemtestPro 4.0, z komputer wyposażony był w procesor Intel Core i7-12700K oraz płytę główną ASUS ROG Maximus Z690 HERO.

Pamięci RAM Trident Z5 DDR5 od G.Skill oferują także specjalne paski, w których umieszczono diody z podświetleniem LED RGB (coś dla osób, które lubią jak się dużo świeci w obudowie PC). G.Skill poinformował także, że pamięci Trident Z5 RGB DDR5-6600 będą oferowane w zestawie 32 GB (2 moduły DIMM po 16 GB), a ich sprzedaż rozpocznie się w przyszłym miesiącu za pośrednictwem autoryzowanych partnerów firmy. Ceny obecnie pozostają jednak nieznane.

Źródło: G.Skill