Finnix 126 - nowa wersja lekkiej jak piórko dystrybucji Linuksa, która przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników

W świecie Linuksa znajdziemy zarówno dystrybucje, które są odpowiednie dla początkujących użytkowników komputerów, ponieważ są wręcz banalnie proste w obsłudze, jak i specjalistyczne odsłony skierowane do bardziej zaawansowanych osób, gdyż mogą zaoferować szereg przydatnych narzędzi. Do tej ostatniej grupy należy Finnix. Dystrybucja, która pozwoli nam odzyskać dane, naprawić uszkodzony sektor rozruchowy, czy też zarządzać funkcjami sieciowymi.

Popularna dystrybucja Linuksa dla zaawansowanych użytkowników o nazwie Finnix właśnie doczekała się kolejnej aktualizacji. Ten system zawiera bardzo bogaty zestaw narzędzi do zarządzania dyskami, systemami, siecią i nie tylko.

System Finnix to wszechstronna dystrybucja Linuksa oparta na Debianie, która od 2000 roku jest tworzona przez Ryana Finniego. Nie wymaga ona instalacji na nośniku danych, więc można ją uruchomić z płyty CD/DVD lub pamięci flash. Jest to bardzo lekka odsłona, która funkcjonuje w trybie tekstowym. Po uruchomieniu zostaniemy przeniesieni do konsoli, z której będziemy w stanie otworzyć każdy pakiet. Wbudowanych narzędzi są setki i dotyczą one naprawdę wielu dziedzin, więc niektóre z nich zostaną pokrótce omówione.

Będziemy w stanie odzyskać utracone dane z naszego nośnika (testdisk, photorec), zarządzać partycjami (fdisk, parted), a także sprawdzimy i naprawimy system plików (fsck). Do dyspozycji otrzymujemy również pakiety do zarządzania siecią, takie jak ifconfig (konfiguracja interfejsów sieciowych), czy też netcat (diagnostyka i rozwiązywanie problemów z siecią, przesyłanie plików i wiele innych). Bez problemu uzyskamy dostęp do otwartych procesów (htop) i sklonujemy dyski lub partycje (clonezilla). Możliwości jest więc naprawdę sporo, choć rzecz jasna wszystkie nie zostały wymienione. Nowa edycja Finnix 126 opiera się na jądrze w wersji 6.8 i dodaje biblioteki libc6-i386. Obraz w formacie ISO pobierzemy z tego adresu.

Źródło: Finnix