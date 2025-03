Final Fantasy VII Rebirth z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi oraz datą premiery na PC-tach. Nie będziemy czekać długo

Najnowsza pełnoprawna odsłona cyklu Final Fantasy prezentuje dobry poziom, jednak daleko jej do szczytowych osiągnięć serii. Uwaga wielu graczy skupia się od dłuższego czasu raczej na remake’u siódmej odsłony, w tym jego drugiej części, czyli Final Fantasy VII Rebirth. Osoby posiadające PlayStation 5 mogą cieszyć się tą produkcją od lutego bieżącego roku, ale już wkrótce zadebiutuje ona także na PC-tach. Z tej okazji poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe.

Choć wymagania sprzętowe PC-towej wersji Final Fantasy VII Rebirth nie są bardzo wygórowane, to osoby planujące grać w 4K powinny wyposażyć się w naprawdę mocny sprzęt. Premiera już w styczniu 2025 roku.

PC-towy port Final Fantasy VII Remake Intergrade pod względem technicznym nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Pozostaje mieć nadzieję, że druga część remake’u kultowej "siódemki" wypadnie pod tym względem lepiej. Opublikowane przez Square Enix wymagania sprzętowe dają umiarkowany powód do optymizmu, choć nie są one też z pewnością bardzo niskie. W przypadku obniżenia detali i zadowolenia się 30 FPS-ami wystarczy starszy sprzęt ze średniej półki. W takim przypadku twórcy sugerują procesor Intel Core i3-8100 lub AMD Ryzen 5 1400, karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600 lub Intel ARC A580, a także 16 GB RAM. Dodatkowo wymagane jest posiadanie 155 GB wolnego miejsca na nośniku SSD.

Minimalne Zalecane Ultra Procesor Intel Core i3-8100

AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i5-10400

Intel Core i7-8700

AMD Ryzen 5 5600

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 7 5700X Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 6600

Intel ARC A580 NVIDIA GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 6700 XT NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XTX Pamięć RAM 16 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM Nośnik pamięci 155 GB SSD 155 GB SSD 155 GB SSD Biblioteki DirectX 12 Ultimate DirectX 12 Ultimate DirectX 12 Ultimate System operacyjny Windows 10 64-bit Windows 11 Windows 11 Jakość Niskie detale, 1080p,

30 FPS Średnie detale, 1080p,

60 FPS Wysokie detale, 2160p,

60 FPS

Do średnich detali oraz 60 FPS-ów w rozdzielczości 1080p będzie potrzebny już procesor Intel Core i5-10400 lub AMD Ryzen 5 5600 i karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2070 lub AMD Radeon RX 6700 XT. Warto zauważyć, że to także nie jest przesadnie wygórowana specyfikacja, jak na standardy z ostatnich tygodni, choć wielu użytkowników taki poziom detali uzna za niewystarczający. Do wysokich ustawień graficznych, 60 FPS-ów i rozdzielczości 2160p trzeba będzie jednak już naprawdę mocnego komputera, zwłaszcza jeśli chodzi o kartę graficzną. Twórcy zalecają tutaj procesory Intel Core i7-10700 lub AMD Ryzen 7 5700X oraz układ NVIDIA GeForce RTX 4080 lub AMD Radeon RX 7900 XTX.

Brak jest w oficjalnych wymaganiach informacji na temat technik upscalowania obrazu, zatem na tę chwilę można założyć, że powyższe konfiguracje pozwolą na rozgrywkę w natywnej rozdzielczości. Nieco niepokoi jednak w tym kontekście stwierdzenie, że gra wspierać będzie jedynie karty od serii GeForce RTX 2000 wzwyż. Pewna jest zaś obecność techniki NVIDIA DLSS, a także ulepszenia graficzne względem wersji konsolowej. Wymienia się tutaj między innymi poprawki w oświetleniu, jakości tekstur czy modeli. Final Fantasy VII Rebirth zadebiutuje na platformach Steam i Epic Games Store już 23 stycznia 2025 roku.

Źródło: Square Enix