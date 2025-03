Final Fantasy VII Rebirth - bardzo wysokie oceny remake'u. Szykuje się jeden z murowanych faworytów do tytułu gry toku

Dalekosiężne plany Square Enix związane z odrestaurowaniem legendarnego rozdziału tej serii wchodzą właśnie w kolejną fazę. Wypuszczone niemal cztery lata temu Final Fantasy VII Remake okazało się wielkim sukcesem, i to pomimo gigantycznych zmian względem pierwowzoru. Teraz czas na drugą z trzech planowanych części. Już wstępne materiały dawały nadzieję na nie byle jaki hit. Dostęp do Rebirth dostało już sporo recenzentów, więc czas na wstępną analizę.

Pojawił się szereg pierwszych recenzji Final Fantasy VII Rebirth. Wskazują one, że mamy do czynienia ze znakomitą pozycją, której do ideału niewiele.

Do premiery na konsolach PlayStation 5 pozostał już niespełna tydzień, a tymczasem recenzenci otrzymali zielone światło na opublikowanie swoich wrażeń. I cóż, wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że czeka nas udana pozycja, ale pierwsze oceny - a jest już ich całkiem sporo - i tak są całkiem imponujące. Po Remake'u z 2020 roku poprzeczka zawieszona była bardzo wysoko, aczkolwiek jeśli wierzyć bardzo wielu tekstom, została ona przeskoczona, i to z nawiązką, w zasadzie pod każdym względem i być może rozmawiamy o jednej z gier roku.

Twórcy ponownie mieli znakomicie wprowadzić historię od zupełnie nowej strony, i choć zdarzają się narzekania na lekko rozczarowujący wątek główny, straty zostają nadrobione aż nadto dzięki świetnym wątkom pobocznym, na czele z najważniejszymi postaciami w grze, a wisienką na torcie są relacje z członkami drużyny. Chwali się również bardzo rozwinięty system walki, wprowadzający przy tym chociażby unikalne combosy wykonywane wspólnie przez dwójkę bohaterów. Niemałą rewolucją jest wprowadzenie otwartego świata, pełnego masy różnej maści aktywności. I w tym przypadku pojawiły się głosy o pewnych niedopracowanych aspektach z paroma sugestiami, że być może lepiej by było, gdyby przygoda została skonstruowana bardziej liniowo. W każdym razie dla wielu pojawiła się gra niemal perfekcyjna, z pewnymi wadami, które nie psują całościowego wrażenia. A oto oceny z wybranych serwisów:

Comicbook.com - 100/100

GAMINGbible - 100/100

PC Games - 100/100

Screen Rant - 100/100

VGC - 100/100

WCCFtech - 100/100

Voxel - 95/100

DualShockers - 95/100

Gamereactor UK - 90/100

GamesRadar+ - 90/100

IGN - 90/100

Game Rant - 90/100

GameSpot - 80/100

Slant Magazine - 80/100

Źródło: Metacritic