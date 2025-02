Final Fantasy VII Rebirth - remake legendy jRPG z nowym zwiastunem z fragmentami rozgrywki

Po niesamowicie bogatym w świetne premiery roku 2023 kolejne 12 miesięcy wygląda o wiele biedniej. Pełno w nim niepewnych projektów i różnego rodzaju remake'ów. Ale przynajmniej część z nich może być czymś więcej niż cynicznym odcinaniem kuponów. Nadzieję można mieć przede wszystkim w przypadku nadchodzącego odświeżenia dawnego hitu od Square Enix. Co więcej, w świetle poprzedników w zasadzie inna ocena niż pozytywna byłaby małym szokiem.

Final Fantasy VII Rebirth dostało kolejną zapowiedź z kilkoma dynamicznymi kadrami i fragmentami efektownej rozgrywki.

Final Fantasy VII Remake był absolutnym strzałem w dziesiątkę, nie tyle udanie odświeżając kultową grę sprzed lat, co dokonując twórczej interpretacji na najwyższym poziomie. W międzyczasie głośno było przede wszystkim o Final Fantasy XVI, które pomimo bardzo nietypowego podejścia do serii przez twórców i związanej z nim krytyki wielu fanów okazał się sporym sukcesem. Ale chyba nie ma specjalnych wątpliwości, że dopiero powrót do historii Clive'a i jego przyjaciół jest największym gatunkowym wydarzeniem od lat.

Najnowszy zwiastun może nie jest specjalnie długi, ale prezentuje kilka ciekawych kadrów zapowiadających niezwykle dramatyczne wydarzenia. Kluczem jest tutaj rzecz jasna Sephiroth. Antagonista siódmej części serii mierzy wysoko, planując zawładnięcie ludzkością, a Cloud, Tifa i inni muszą się przegrupować, jeżeli chcą powstrzymać śmiertelnie niebezpiecznego przeciwnika. Jak zapowiadają sami twórcy, wiele wątków zostanie znacząco rozwiniętych względem oryginału, więc możemy się spodziewać kolejnego kapitalnego remake'u.

Źródło: Square Enix (Youtube)