Final Fantasy IX - kolejna odsłona kultowej serii ma otrzymać remake, w przeciwieństwie do części dziesiątej

Ostatnie lata są niezwykle hojne dla fanów franczyzy. Oczywiście nie każdy weteran serii przepada za koncepcją tych remake'ów, jednakże ich sukces jest doprawdy trudny do zakwestionowania. Kilka miesięcy temu powstała druga odsłona odświeżonego Final Fantasy VII i czekamy na trzecią. Jak można było przewidzieć, w ślad za nią zawitają inne projekty przywołujące najważniejsze części. A teraz pojawiły się doniesienia związane przede wszystkim z "ósemką".

Uznany informator potwierdził, że Final Fantasy IX ma otrzymać skromny remake. Ta sama kwestia nie tyczy się jednak dziesiątej odsłony.

Za nami udana premiera Final Fantasy VII Rebirth. Choć wraz z "szesnastką" sprzedało się niestety gorzej niż zakładano, w ostatecznym rozrachunku spełniło oczekiwania większości osób, które w tytuł zagrały. Tymczasem po raz kolejny pojawiły się doniesienia, jakoby wkrótce miało się pojawić Final Fantasy IX Remake. Warto bowiem zaznaczyć, że w przeciągu paru ostatnich lat to powracający motyw. Od wycieku bazy danych GeForce NOW co rusz słychać głosy z różnych źródeł o mającej się pojawić nowej wersji hitu, który po raz pierwszy pojawił się w 2000 roku.

Z co konkretniejszych dotychczasowych wieści od informatorów możemy się dowiedzieć chociażby, że w przeciwieństwie do remake'u "siódemki", nowe-stare Final Fantasy IX ma nie zmieniać tradycyjnej mechaniki walki na akcję (to ostatnie zostało nieco gorzej przyjęte przez część starszych fanów). Co więcej, modele postaci i grafika zostaną poprawione, ale nie ma co liczyć na tak wysokobudżetową produkcję, jak przy FFVII. W ciągu ostatnich dni powstawanie takiego remake'u zostało potwierdzone przez Midori - innego informatora, który w głównej mierze odznaczył się podrzucaniem przecieków tyczących się gier SEGA. Jakkolwiek rosną zatem szanse na powrót złodzieja Zidane'a Tribala, wiele wskazuje na to, że Final Fantasy X Remake jednak nie będzie celem Square Enix - a przynajmniej w najbliższym okresie.

Źródło: WCCFtech