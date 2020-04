E3 2020 nie odbędzie się nawet online. E3 2021 w zmienionej formie

O tym, że targi E3 2020 nie odbędą się z powodu pandemii koronawirusa, wiemy od ubiegłego miesiąca. Żadnej innej decyzji, która była podyktowana bezpieczeństwem wystawców i uczestników wydarzenia, nikt się nie spodziewał. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych, w tym w Los Angeles, gdzie miały odbyć się targi, pogarsza się z dnia na dzień, więc przeprowadzenie imprezy nie byłoby możliwe. Stowarzyszenie ESA (ang. Entertainment Software Association), które jest jej organizatorem, miało jednak porzucić tradycyjną formę wydarzenia na rzecz doświadczenia online. Jak się dowiedzieliśmy, z tych planów również zrezygnowano z powodu zamieszania związanego z chorobą COVID-19. Najwidoczniej nie udało się dojść do porozumienia z partnerami.

Targi E3 2020 w ogóle się nie odbędą, nawet w formie online. Mają jednak wrócić odmienione w 2021 roku. Kiedy dokładnie i co przyniosą zmiany? Niestety nie wszystko jest jeszcze do końca jasne.

Wychodzi na to, że takie firmy jak Microsoft, Warner Bros, Ubisoft czy Devolver Digital idą śladami EA sprzed kilku lat i wolą przygotować pokazy swoich gier indywidualnie albo w ogóle z nich zrezygnować. Wśród tych drugich znalazła się chociażby Bethesda, która miała mieć własną konferencję w ramach targów E3 2020, a ostatecznie niczego takiego nie planuje do końca roku. Organizatorzy E3 przyznali, że mają jednak promować wszelkie zapowiedzi i pokazy na oficjalnej stronie internetowej E3 Expo. Wśród społeczności graczy i dziennikarzy branżowych spekulowano wcześniej, że odwołanie tegorocznej edycji może doprowadzić do porzucenia obecnej, zdaniem wielu przestarzałej, formy targów. Jak wynika ze słów przedstawiciela ESA, działania producentów i wydawców, którzy wolą odseparować się od E3, dały organizatorom do myślenia.

E3 2020 miało odbyć się 9-11 czerwca bieżącego roku w Los Angeles Convention Center, a wcześniej poprzedzone konferencjami dużych wydawców. Jest to pierwsza przerwa od 1996 roku. Impreza ma jednak powrócić w przyszłym roku. Według informacji przekazywanych partnerom przez stowarzyszenie ESA, E3 2021 zaplanowano na 15-17 czerwca, aczkolwiek te daty nie zostały oficjalnie potwierdzone. Organizatorzy przyznali jednak, że przez najbliższy rok przemyślą formułę imprezy, która zostanie odpowiednio odświeżona. Niestety, nie poznaliśmy więcej szczegółów. Te zostaną ujawnione w kolejnych miesiącach.

Źródło: PC Gamer