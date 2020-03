E3 2020 najprawdopodobniej odwołane. Ogłoszenie kwestią czasu

Jak twierdzi serwis Arstechnica, wiele zaznajomionych źródeł donosi, że organizacja odpowiedzialna za coroczne targi Electronic Entertainment Expo (E3) wkrótce anuluje trzydniową imprezę. Podobnie jak w poprzednich latach, E3 2020 miało mieć miejsce na początku czerwca w Los Angeles Convention Center. Krótko po tym, jak wspomniany serwis zaczął otrzymywać doniesienia, mniej więcej 7 godzin temu studio wydawnicze Devolver Digital opublikowało krótką, złowieszczą wiadomość na Twitterze: "Odwołujcie swoje floty i hotele na E3, wszyscy." W tym czasie ESA nie opublikowało jeszcze żadnych informacji dotyczących anulowania E3 2020, zrobił to jednak znany branżowy dziennikarz, Jason Schreier.

Mimo iż Jason Schreier z Kotaku nie potwierdził, że targi są już oficjalnie odwołane, to w swoim tweecie zauważył, że w ciągu kilku ostatnich godzin słyszał wiele takich doniesień od zupełnie różnych deweloperów i wydawców. Swój wpis zakończył słowami "Tak czy siak, to tylko kwestia czasu". Możemy więc spodziewać się, że w ciągu kilku, kilkunastu nadchodzących godzin otrzymamy już ostateczną informację o anulowaniu eventu. Trzeba przyznać, że nie będzie to jednak raczej dla nikogo zaskoczeniem.

Been hearing secondhand whispers tonight from several devs/pubs that E3 is cancelled, although I've also heard from a couple of people in positions to know that the ESA hasn't officially made a decision yet and is still consulting with pubs. Either way, it's only a matter of time https://t.co/Od0MDj3ZXv