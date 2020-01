To już pewne. E3 2020 bez Sony PlayStation 5. Firma ma inne plany?

Kilkanaście dni temu w sieci pojawiły się plotki o tym, że Sony po raz drugi z rzędu nie pojawi się podczas "święta graczy", czyli eventu E3 w Los Angeles. Wczoraj owe doniesienia oficjalnie potwierdził rzecznik prasowy Sony Interactive Entertainment. W rozmowie z serwisem GamesIndustry stwierdził, że zdaniem marki, wizja imprezy w Los Angeles nie jest odpowiednia do tego, co SIE zaplanowało na ten rok. Okazuje się bowiem, że producent PlayStation ma w planach coś większego. Tym większym czymś ma być seria globalnych, branżowych imprez, na których zostaną zaprezentowane nadchodzące gry zarówno na PS4 jak i PS5. Co do zaś samej nadchodzącej konsoli, Japończycy zaprezentują ją z pewnością i tak jeszcze przed E3.

Producent PlayStation planuje w tym roku coś większego, niż wystąpienie na E3. Dlatego też Sony po raz drugi z rzędu nie pojawi się w Los Angeles.

Rozważywszy dogłębnie tę kwestię, SIE zadecydowało, że nie weźmie udziału w E3 2020. Szanujemy ESA jako organizatorów, ale uważamy, że ich koncepcja tego wydarzenia rozmija się z tym, co zaplanowaliśmy na ten rok - powiedział rzecznik w wywiadzie dla GamesIndustry. Wygląda więc na to, że Sony chce wziąć się za promowanie konsoli i gier na własną rękę, wraz z serią dedykowanych imprez. Póki co nie wiadomo na ich temat nic więcej niż to, iż ich celem jest, by posiadacze konsoli PlayStation na całym świecie poczuli się jak cyt. jedna rodzina.

Udział Sony w imprezie E3 to już niemal świętość, dlatego też branża tak żywo reaguje na kolejną nieobecność marki. Podczas pierwszego E3 w 1995 roku, Sony przedstawiło chociażby pierwsze PlayStation. Podobnie na kolejnych edycjach otrzymywaliśmy garść szczegółów dotyczących następców "Jedynki". Warto też pamiętać, że E3 2013 postrzegane było jako ważny moment w przygotowaniu do premiery PlayStation 4, który zawrócił bieg historii, oddając berło "konsolowego lidera" na rynku właśnie w ręce Sony (z rąk Xboksa naturalnie, który potwierdził swoją obecność na E3 2020).

Źródło: GamesIndustry