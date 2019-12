Premiery gier styczeń 2020: Dragon Ball Z: Kakarot, Frostpunk i inne

Styczeń nigdy nie był miesiącem przesadnie bogatym w premiery growe. Podobnie będzie i w styczniu 2020. Co prawda otrzymamy trochę ciekawych indyków, ale w związku z relatywną posuchą, zamieszczam poniżej także premiery dodatków DLC, a także premiery gier na konsole, mimo iż dane tytuły wcześniej ukazały się już np. na PC. Takimi produkcjami będzie chociażby DLC do Frostpunka (ukazujący jak się to wszystko zaczęło) czy doceniona gra przygodowa To The Moon, debiutująca na Nintendo Switch. Choć moim zdaniem największą gratką dla konsolowców w styczniu, będzie port gry Pillars of Eternity II: Deadfire. Nie przedłużając - zapraszam do listy styczniowych premier.

Monster Hunter: World - Iceborne (DLC)

data premiery: 9 stycznia 2020

platforma: PC, PS4, XONE

producent: Capcom

gatunek: RPG, TPP, fantasy, multiplayer, kooperacja, RPG akcji

Monster Hunter: World - Iceborne jest rozbudowanym dodatkiem do wydanej na początku 2018 roku gry RPG akcji Monster Hunter: World. Rozszerzenie wprowadza nową, mroźną krainę, pełną różnych lokacji i niespotykanych dotychczas potworów. Rozszerzenie wprowadza też kilka zmian w systemie walki. Za stworzenie i wydanie tej produkcji odpowiada autor podstawowej wersji, czyli japońska firma Capcom (znana m.in. z serii Devil May Cry czy Dragon’s Dogma). Dodatek oferuje zupełnie nowy wątek fabularny, który rozgrywa się po wydarzeniach z podstawowego Monster Hunter: World. Ważną rolę w opowieści odgrywa lodowy smok Velkhana.

The Blind Prophet

data premiery: 10 stycznia 2020

platforma: PC, XONE, PS4, Android, Switch, iOS

producent: Ars Goetia

gatunek: Przygodowe, point-and-click, 2D, crowdfunding, indie, urban fantasy

W The Blind Prophet, mrocznej przygodówce point-and-click, trafiamy do miasta Rotbork, które pogrąża się w zepsuciu, coraz bardziej ulegając demonicznym wpływom. Głównym bohaterem gry jest Bartholomeus – jeden z dwunastu Apostołów, czyli boskich żołnierzy, którzy od ponad dwóch tysięcy lat starają się przywrócić równowagę pomiędzy dobrem i złem, pojawiając się zarówno na Ziemi, jak i w Piekle, Czyśćcu oraz Niebie. Fabuła ma nieliniową konstrukcję, a to jak potoczą się losy protagonisty oraz Rotborku zależy od decyzji podejmowanych przez gracza.

To the Moon

data premiery: 16 stycznia 2020

platforma: Switch (wcześniej PC, Android, iOS)

producent: Freebird Games

gatunek: Przygodowe, science fiction, elementy RPG, 2D, indie, eksperymentalne/artystyczne

To the Moon to niezależna gra przygodowa, łącząca bogatą warstwę narracyjną ze stylistyką klasycznych RPG rodem z konsoli SNES. Kierujemy poczynaniami dwojga naukowców: Eve Rosalene oraz Neila Wattsa, pracujących dla firmy Sigmund Corp. Korporacja ta oferuje umierającym ludziom możliwość przeniesienia się do ich wspomnień i na nowo pokierowania wydarzeniami w taki sposób, aby ziścić największe, niespełnione marzenia. Bohaterowie trafiają do położonego na odludziu domu, gdzie swoje ostatnie chwile przeżywa schorowany staruszek, Johnny Wyles, który zawsze pragnął dostać się na Księżyc.

Dragon Ball Z: Kakarot

data premiery: 17 stycznia 2020

platforma: PC, PS4, XONE

producent: Cyberconnect2

gatunek: RPG, TPP, manga i anime, beat 'em up, Dragon Ball, RPG akcji, jRPG

Dragon Ball Z: Kakarot to gra RPG akcji, oparta na serialu animowanym. Gra zabiera nas w podróż do świata wykreowanego na potrzeby serialowego pierwowzoru. Głównym bohaterem jest tytułowy Kakarot, znany lepiej jako Goku – przedstawiciel wojowniczej rasy Saiyan, który wraz z innymi nieustraszonymi herosami broni Ziemi przed wszelkiej maści złoczyńcami. Fani mają okazję nie tylko raz jeszcze prześledzić jego losy, prowadząc go przez najważniejsze wydarzenia znane z telewizyjnej serii, lecz także poznać nieznane dotąd wątki z jego życia, a tym samym – uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania.

Frostpunk: The Last Autumn (DLC)

data premiery: 21 stycznia 2020

platforma: PC

producent: 11 bit studios

gatunek: Strategiczne, science fiction, steampunk, RTS, postapokalipsa, survival, polskie

The Last Autumn stanowi pierwsze duże rozszerzenie do Frostpunka, czyli wydanej w kwietniu 2018 roku gry strategicznej. Dodatek stanowi prequel wydarzeń znanych z podstawowej wersji tytułu i przenosi gracza do czasów przed nadejściem wiecznej zimy. Zadaniem gracza będzie wybudowanie generatora zanim nadejdzie zima, wcieliwszy się w najwyższego przełożonego placu budowy nr 113. Dodatek implementuje także nowe technologie do opracowania, budynki oraz kolejną Księgę Praw.

Moons of Madness

data premiery: 21 stycznia 2020

platforma: PS4, XONE (wcześniej PC)

producent: Rock Pocket Games

gatunek: Przygodowe, FPP, science fiction, horror, Cthulhu, indie

Moons of Madness jest psychologicznym horrorem nawiązującym do twórczości H.P. Lovecrafta. Gracz wciela się w Shane’a Neweharta, czyli członka kosmicznej ekspedycji, na której celowniku znalazł się Mars. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem, a na powierzchni Czerwonej Planety udało się już nawet założyć pierwszą placówkę badawczą, nazwaną Trailblazer Alpha. Sprawy nabrały jednak tempa w momencie, kiedy w grę zaczęły wchodzić tajemnicze, kosmiczne siły. Protagonista zaczął popadać w stopniowe szaleństwo, przestając odróżniać halucynacje od elementów rzeczywistości.

Kingdom Hearts III Re Mind (DLC)

data premiery: 23 stycznia 2020

platforma: PS4 (później XONE)

producent: Square-Enix / Eidos

gatunek: RPG, TPP, fantasy, Disney, RPG akcji, jRPG

Kingdom Hearts III Re:Mind to pierwsze fabularne rozszerzenie do Kingdom Hearts III. DLC zawiera nowy scenariusz fabularny, który skupia się na znanych fanom postaciach takich jak Roxas, Aqua oraz Riku. W trakcie zabawy kierujemy trójką głównych bohaterów i korzystamy z ich nowych umiejętności oraz ataków. Historia rzuca też nowe światło na wcześniejsze wydarzenia przedstawione w serii oraz rozszerza naszą wiedzę o oryginalnych członkach Organizacji XIII. Poza tym na graczy czekają także dwa opcjonalne epizody, które oferują nowe transformujące się keyblade'y oraz walki z niewidzianym wcześniej bossami.

The Walking Dead: Saints & Sinners

data premiery: 23 stycznia 2020

platforma: PC

producent: Skydance Interactive

gatunek: Akcji, FPP, zombie, postapokalipsa, crafting, przygodowe gry akcji, VR

Pierwszoosobowa gra akcji oparta na licencji kultowej serii komiksów Roberta Kirkmana. W The Walking Dead: Saints & Sinners trafiamy do Nowego Orleanu, gdzie wojnę o wpływy toczą dwie zwaśnione frakcje. Tytuł przygotowano z myślą o zestawach rzeczywistości wirtualnej. Akcja gry The Walking Dead: Saints & Sinners toczy się kilka lat po wybuchu tajemniczej epidemii zmieniającej ludzi w tytułowe żywe trupy. Ci, którym udało się przeżyć, są zmuszeni do ciągłej walki o przetrwanie – zagrożenie w tym niegościnnym świecie stanowią nie tylko zombie, lecz także pozostali ludzie.

Pillars of Eternity II: Deadfire

data premiery: 28 stycznia 2020

platforma: PS4, XONE (wcześniej PC)

producent: Obsidian Entertainment

gatunek: RPG, fantasy, turowe, widok izometryczny, indie, klasyczne RPG

Pillars of Eternity II: Deadfire to kontynuacja udanej gry RPG Pillars of Eternity z 2015 roku. Akcja toczy się kilka lat po wydarzeniach z „jedynki” i bezpośrednio je kontynuuje. Uznany za martwego Eothas, bóg światła i odrodzenia, powraca do życia i wciela się w gigantyczny posąg pogrzebany pod należącą do protagonisty – zwanego Widzącym – warownią Caed Nua. Niszczy to twierdzę, ale dzięki interwencji innych bóstw bohaterowi udaje się ujść z życiem. By spłacić dług i ocalić swą duszę, Widzący musi poszukać odpowiedzi na pytania, które mogą zaburzyć dotychczasową równowagę między światami bogów i śmiertelników.

Wolcen: Lords of Mayhem

data premiery: 30 stycznia 2020

platforma: PC

producent: Wolcen Studio

gatunek: RPG, fantasy, hack'and'slash, widok izometryczny, indie, kooperacja, RPG akcji

W grze wcielamy się w postać byłego oficera Republiki Ludzi, który przypadkiem wynalazł nieznane wcześniej magiczne moce. Mimo, że próbował ten fakt zataić, wieść o jego odkryciu dotarła do uszu przełożonych, którzy zamiast skazać go na śmierć, przeznaczyli jego ciało na eksperymenty. Naszemu protagoniście udało się uciec, lecz podczas wędrówki przez dzicz został zaatakowany przez grupę potworów. Wyczerpanego i półżywego bohatera ocalili jednak przedstawiciele tajemniczego zakonu Templariuszy. W ich szeregach będzie zaś mógł bez obaw korzystać ze swych wyjątkowych talentów, próbując odkryć prawdę o sekrecie, który może doprowadzić do całkowitej zagłady rodzaju ludzkiego.