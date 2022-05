Dying Light – darmowe ulepszenie do Edycji Rozszerzonej dla posiadaczy podstawowej gry! Jest też nowa zawartość

Minęły właśnie trzy miesiące od premiery gry Dying Light 2, a studio Techland ma prezenty dla tych osób, które mają wyłącznie podstawową wersję gry z 2015 roku. Jeśli więc posiadacie "gołe", pierwsze Dying Light, to możecie je teraz ulepszyć do Edycji Rozszerzonej (Enhanced Edition) i otrzymać kilka DLC, w tym rozszerzenie The Following. Co najważniejsze - wszystko to za darmo! Jak skorzystać z prezentu? Przede wszystkim musimy mieć pobraną grę. Po jej uruchomieniu wchodzimy w menu, wybieramy "Dodatki DLC" i bez zbędnej filozofii pobieramy całą dostępną zawartość. Promocja dotyczy nie tylko wersji PC, ale także konsol Sony oraz Xbox.

Posiadacze gry Dying Light w wersji podstawowej, bez względu na platformę, mogą ulepszyć grę do Edycji Rozszerzonej. Za darmo!

Dying Light Enhanced Edition nie jest oczywiście najbogatszą wersją gry. Zawsze można sięgnąć bowiem po płatną edycję platynową. Jednak mimo wszystko nie powinniśmy narzekać. Na Edycję Rozszerzoną składa się bowiem całkowicie nowa mapa, pojazd oraz opowieść, dorzucająca kilka godzin do i tak już sporej produkcji. Oprócz tego mamy jeszcze cztery dodatkowe DLC: The Bozak Horde, Crash Test Skin Pack, Ultimate Survivor Bundle oraz Cuisine & Cargo.

Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji, jakie przygotował Techland. Już dziś pierwsza część Dying Light doczeka się także... nowej zawartości! Tak jest, nowa zawartość w grze po 7 latach od premiery. Mowa o pakiecie Dieselpunk, który wzbogaci grę o kolejne bronie, a także skórki dla postaci i pojazdu buggy. Za sprawą nowego DLC gracze będą mieli okazję odkryć „historyczne wyposażenie Volkan Machines stworzone dla światowej klasy żołnierzy”. Techland przygotował z tej okazji specjalny zwiastun (poniżej), który prezentuje zawartość pakietu Dieselpunk.

Źródło: Techland