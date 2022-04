Dying Light 2 z wyczekiwaną aktualizacją. Od dziś możemy ganiać zombiaki w Nowej Grze+

Pierwsze Dying Light było wspierane przeróżnymi aktualizacjami jeszcze przez wiele lat od swojej premiery. Zdaje się, że wypuszczona w 2015 roku gra miała nawet jakąś aktualizację na kilka tygodni przed wyjściem DL2. Można więc z nadzieją oczekiwać, że podobnie będzie właśnie w przypadku DL2. Na przykład dziś, posiadacze gry bez względu na platformę, otrzymają jeden z bardziej wyczekiwanych update'ów, który przynosi Nową Grę+. Aktualizacja z numerem 1.3.0 przynosi także 30 nowych inhibitorów, nowe platynowe cele dla parkourowych wyzwań, legendarny poziom broni oraz nowe rozmieszczenie wrogów. NG+ będzie (co chyba oczywiste) dostępne tylko wtedy, gdy zdołaliśmy przejść już kampanię.

Dying Light 2 otrzymał update 1.3.0, który przynosi Nową Grę+ oraz nowe inhibitory. Patch poprawia też kilka błędów, które zdołały się uchować w grze.

Tryb Nowa Gra+ to (gdyby ktoś nie wiedział), możliwość przejścia gry po raz kolejny, zachowując jednak m.in. ekwipunek oraz zdolności z pierwszego gameplay'u. Oznacza to, że gra będzie ciekawsza, ponieważ już na starcie będziemy mogli wykorzystać chociażby spadochron, który to normalnie otrzymujemy dopiero po kilku godzinach fabuły. Czy gra będzie zaś łatwiejsza? Tu niekoniecznie, ponieważ DL2 skaluje poziom wrogów w stosunku do naszego poziomu. Dodatkowe informacje o aktualizacji możecie uzyskać zresztą z poniższego wideo:

„Po ukończeniu gry można ją ponownie rozegrać, ale tym razem ze zmodyfikowanymi parametrami, aby zachęcić do drugiego przejścia poprzez wprowadzenie unikalnego systemu i doświadczenia. Gracz może teraz przejść przez całą historię, korzystając z odnowionych mechanizmów. Obejmują one nowe zachowania przeciwników, trudniejsze spotkania, nowe obiekty w świecie gry, a mianowicie nowo dodane inhibitory, oraz wiele innych zmian, które znacząco zmienią styl rozgrywki i pozwolą graczowi na dalszy rozwój postaci. Wszystko to dostępne jest tylko w Nowej Grze+!” - oznajmia Techland.

Źródło: Techland