Dune: Awakening - groźna pustynia, walki o władzę i czerwie. Nowe materiały od twórców poruszają różne aspekty rozgrywki

W ciągu ostatnich lat powieść Franka Herberta ponownie powraca ze zdwojoną siłą w różnych mediach. Nie kończy się to bowiem na kinowych produkcjach - starczy choćby wspomnieć o Dune: Spice Wars, strategii czasu rzeczywistego z elementami 4X od Shiro Games. Zespół z Funcom planuje jednak znacznie głębiej wejść w subtelności związane z niegościnną planetą Arrakis, oferując połączenie survivalu z MMO, które pomimo braku daty premiery nadal jest promowane.

Dune: Awakening otrzymało pakiet materiałów, w których między innymi przedstawiają swoją wizję ekspozycji pustyni Arrakis w swojej nadchodzącej grze i ukazują kilka nowych fragmentów rozgrywki.

Już dobre parę lat temu deweloperzy z Norwegii po raz pierwszy zapowiedzieli tę całkiem interesująco zapowiadającą się pozycję. Co prawdą nadal próżno szukać daty premierę, ale gra nadal jest promowana. Ostatnio na przykład odbyło się Dune: Awakening Direct, w trakcie którego poruszono kilka aspektów składających się na projekt. Jedną z gwiazd wydarzenia był Greig Fraser, operator Diuny Villeneuve'a. Opowiedziano chociażby o kooperacji z filmowcami, którzy na przestrzeni prac użyczyli studiu Funcom wgląd w swoją pracę.

Powiedziano także o wykorzystaniu technologii Lumen czy Nanite z Unreal Engine 5, mające pozwolić na doświadczenie Arrakis w całej pełni. Ale chyba najciekawiej brzmi wątek związany z czerwiami. Tak jak w uniwersum Herberta, będzie to niepowstrzymana siła natury, która prędzej czy później stanie na drodze gracza podczas jego wędrówki po pustynnej planecie, nierzadko dając mu raptem sekundy na odwrót. Oprócz tego, zaprezentowano nowy trailer Dune: Awakening, gdzie zobaczyliśmy więcej kadrów z gry - i to ewidentnie z różnych jej etapów, jako że jej struktura opiera się na różnych fazach. Z początku będziemy zaledwie anonimowym wędrującym straceńcem starającym się przetrwać. Jeżeli nam się to uda, pojawi się sposobność stworzenia potęgi na miarę Atrydów czy Harkonennów - a jeśli i to się powiedzie, pozostaje jeszcze kwestia obrony naszych włości i utrzymania ich.

Źródło: Funcom (Youtube)