Dune: Awakening - przetrwać na Arrakis. Długi pokaz nowej gry z elementami survivalu i MMO na PC Gaming Show

Uniwersum zaprojektowane przez Franka Herberta notuje ostatnio całkiem ciekawe powroty do mainstreamu. Za nami pierwsza część filmowej adaptacji Denisa Villeneuve'a, a jesienią pojawi się druga, w dodatku we wczesnym dostępie zadebiutowała strategia czasu rzeczywistego 4X od Shiro Games, czyli Dune: Spice Wars. W drodze zaś znajduje się pozycja, która może potencjalnie w jeszcze większym stopniu pozwolić wejść w ten pełen niebezpieczeństw świat.

Deweloperzy z Funcom wykorzystali PC Gaming Show, by przybliżyć nieco więcej detali związanych z Dune: Awakening - w tym możliwości progresu, jakie da nam gra i kluczowe elementy rozgrywki.

Gry ze świata Diuny kojarzą się raczej z RTS-ami. Tymczasem właśnie powstaje tytuł, który docelowo ma pozwolić graczom wejść w skórę osoby starającej się przetrwać na najbardziej wymagającej i niegościnnej planecie słynnego uniwersum. Zaczniemy jako prosty obdartus wyposażony jedynie w nóż, by podążać obraną ścieżką i ostatecznie zostać nawet przywódcą znacznej gildii niczym baron Harkonnen. Dune: Awakening ma zaoferować mnóstwo możliwości dynamicznego rozwoju z uwzględnieniem specyfiki Arrakis.

Zespół z Funcom chce wykreować wielopoziomowe doświadczenie, obejmujące takie gatunki, jak survival czy MMO, gdzie chęć przetrwania w zabójczym dla człowieka środowisku wchodzi w kolejne fazy. Gdy już na przykład wypocimy swoje jako samotnik - walcząc o pożywienie i broniąc się przed drapieżnikami - zbierzemy i utrzymamy większą grupę, stając na czele większej organizacji, pojawi się faza kontroli naszego dorobku i ochrona tak przed zagrożeniami zewnętrznymi, jak tymi od wewnątrz. Zawitają akcenty wzięte żywcem z powieści Herberta, takie jak specyfika przyprawy - potężnej, ale i uzależniającej substancji - czy szeroka grama broni dystansowych oraz do walki wręcz. Starcia mają należeć do najbardziej wyróżniających się cech Dune: Awakening, bo w przeciwieństwie do innych pozycji związanych z MMO będą znacznie bardziej zaawansowane. Do tego jeszcze dochodzą między innymi opcje politycznych intryg - nawet pomiędzy graczami. Projekt jest więc całkiem ambitny.

Źródło: PC Gaming Show