Dune: Spice Wars - poznaliśmy datę premiery gry od Shiro Games. Interesujący RTS wychodzi z wczesnego dostępu

Dune: Spice Wars, strategia 4X stworzona przez Shiro Games i wydana przez Funcom, zadebiutuje poza wczesnym dostępem 14 września. Pełne wydanie przyniesie szóstą dużą aktualizację zawartości od czasu, gdy gra pojawiła się w Early Access wiosną 2022 r., wprowadzając bogaty i politycznie wpływowy House Ecaz. Łącznie o bezcenną przyprawę zawalczy teraz sześć frakcji, a walka o władzę ma być tak nieprzewidywalna, jak same piaski Arrakis.

Dune: Spice Wars wychodzi z fazy Early Access. Już 14 września ten oparty na świecie Diuny RTS zadebiutuje w wersji 1.0, wyłącznie na PC.

Dune: Spice Wars to strategiczna gra 4X rozgrywana w czasie rzeczywistym, z wieloma ścieżkami do planetarnej dominacji i kontroli nad przyprawą. W trybie solo lub wieloosobowym gracze zdobywają przewagę dzięki dowolnej kombinacji intryg, działań wojennych, polityki i przemysłu. Gra bazuje naturalnie na arcydziele science-fiction Franka Herberta. Jak podkreślają twórcy, powieść nie tylko zapewnia fundament narracyjny dla gry, ale wpływa także na jej projekt, na który składa się m.in. klimat czy tzw. setting (umiejscowienie).

House Ecaz

Jednak tym osobom, które jakimś sposobem nie spotkały się w uniwersum Diuny przypominamy, że uniwersum to, a zarazem historia Spice Wars rozgrywa się na planecie Arrakis, będącej źródłem Melanżu – tytułowej przyprawy, która poszerza świadomość, pozwala na międzygwiezdne podróże i wydłuża życie, co czyni ją najcenniejszym zasobem we Wszechświecie. Podczas rozgrywki stajemy na czele jednej z frakcji, by jako między innymi książę Leto Atryda bądź baron Vladimir Harkonnen przejąć całkowitą kontrolę nad tym pustynnym globem, a co za tym idzie – nad złożami Melanżu.

Przywódczyni House Ecaz

Źródło: Shiro Games