HBO Max w Polsce: poznaliśmy możliwą datę wprowadzenia usługi do naszego kraju. Matrix Zmartwychwstania i Diuna na start?

W ubiegłym tygodniu w sieci pojawiły się doniesienia, z których wynikało, że usługa HBO Max może zadebiutować w Polsce w najbliższym czasie. WarnerMedia sugerowało wcześniej, że VOD pojawi się na kolejnych rynkach już na początku 2022 roku, natomiast dopiero słoweńskie źródła dały nam nadzieję na rychły start platformy. Wczoraj wieczorem, udając się na jedną z podstron HBO Max, mogliśmy zapoznać się z komunikatem, w myśl którego debiut rzeczonego serwisu w Kraju nad Wisłą będzie miał miejsce już 8 marca. Co więcej, nowa dla naszego rynku propozycja zastąpi znienawidzoną przez wielu użytkowników HBO Go. Dodajmy do tego wsparcie dla technologii Dolby Atmos, Dolby Vision oraz 4K Ultra HD i robi się ciekawie. Na jakie produkcje możemy liczyć na starcie?

HBO Max zadebiutuje w Polsce już 8 marca 2022 roku. Platforma zastąpi dotychczas wykorzystywane w naszym kraju HBO Go, wnosząc kilka usprawnień technicznych znacząco zwiększających komfort użytkowania.

Na początek małe wyjaśnienie. Informacja nie jest w pełni oficjalna i nie przedstawia stanowiska usługodawcy. O prawdopodobnym debiucie wiemy ze zrzutu ekranowego zawierającego informację o dacie premiery. Niemniej, całość spina się ze wcześniejszymi doniesieniami, a co za tym idzie – możemy brać informację za pewnik. Dla nas Polaków oznacza to dostęp do nowocześniejszej platformy zgodnej z Dolby Atmos, Dolby Vision oraz 4K Ultra HD, a także nowe aplikacje, zastępujące HBO Go. Wracając do tematu screenshota... Na tę chwilę, udając się pod adres hbomax.com/pl/pl, zobaczymy tylko planszę z błędem.

Z HBO Max należącego do MarnerMedia będzie można korzystać w opcji tańszej z reklamami lub droższej pozbawionej niepożądanych dodatków. Z racji licencji na poszczególne produkcje nie możemy być pewni zawartości katalogu filmów i seriali. Niemniej, jeśli wszystko pójdzie „gładko”, Polacy otrzymają na start dostęp do kilku najnowszych hitów kinowych znanych ze srebrnego ekranu, takich jak „Matrix: Zmartwychwstania” czy „Diuna”. Jeśli przeliczyć ceny z przecieków na naszą walutę, możemy spodziewać się opłaty wysokości ~ 20 zł za subskrypcję podstawową oraz ~ 40 zł za wariant, w którym nie pojawiają się reklamy.

8 marca HBO Max wchodzi do Polski! pic.twitter.com/2a1sjYTx8f — Filmowicz (@filmowicz_) January 20, 2022

Źródło: Filmowicz (@filmowicz_), Reddit, Zive