HBO GO – filmowe i serialowe premiery VOD na 15 - 31 stycznia 2022. 6. sezon serialu Bilions i dramat z Denzelem Washingtonem

Serwis streamingowy HBO GO cechuje się tym, że na platformie niemal co dnia pojawiają się nie tylko filmy czy pełne sezony seriali, ale także kolejne odcinki poszczególnych serii w formie cyklicznej. Dlatego też w pierwszej części niniejszego materiału przedstawiamy ciekawe nowości filmowe i serialowe (z pominięciem serii już trwających i otrzymujących wyłącznie nowy odcinek). Na końcu zaś artykułu, znajdziecie już wyczerpującą listę premier. Przegląd oferty HBO GO w serwisie PurePC obejmuje dwa materiały miesięcznie, przy czym zawartość każdego takiego materiału opiewa debiuty kolejno pierwszej i drugiej połowy miesiąca. Sprawdźmy więc, co tym razem przygotował dla swoich widzów serwis HBO GO.

W drugiej połowie miesiąca na HBO GO pojawi się m.in. 6. sezon serialu pt. Bilions, ale także dramat pt. Małe rzeczy z Denzelem Washingtonem.

Ktoś, gdzieś (Somebody Somewhere)

Opis: Główną bohaterką serialu komediowego HBO jest Sam, na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która ma wrażenie, że nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka.

Występują: Mike Hagerty, Jeff Hiller, Mary Catherine Garrison

Światowa data premiery: 17 stycznia 2022

W HBO GO od: 17 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Somebody Somewhere

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Billions: Sezon 6

Opis: Ambitny prokurator próbuje złapać na oszustwie króla funduszy zabezpieczających.

Występują: Paul Giamatti, Damian Lewis, Maggie Siff

Światowa data premiery: 24 stycznia 2022

W HBO GO od: 24 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Billions

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 8,4

Ocena na portalu Filmweb: 8,0

Judasz i Czarny Mesjasz (Judas And The Black Messiah)

Opis: Historia Freda Hamptona, przewodniczącego Partii Czarnych Panter w Illinois i jego fatalnej zdrady dokonanej przez informatora FBI Williama O'Neala.

Występują: Daniel Kaluuya, LaKeith Stanfield, Jesse Plemons

Światowa data premiery: 1 lutego 2021

W HBO GO od: 16 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Judas And The Black Messiah

Gatunek: Biograficzny, dramat

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,5

Ocena na portalu Filmweb: 7,5

Snake Eyes: Geneza G.I. Joe (Snake Eyes: G.I. Joe Origins)

Opis: Snake Eyes zostaje przyjęty do japońskiego klanu, którego członkowie szkolą go na ninja i zapewniają mu drugi dom. Jego honor i lojalność szybko zostają wystawione na próbę.

Występują: Henry Golding, Andrew Koji, Haruka Abe

Światowa data premiery: 21 lipca 2021

W HBO GO od: 23 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Gatunek: Akcja

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 5,4

Ocena na portalu Filmweb: 5,2

Małe rzeczy (The Little Things)

Opis: Denzel Washington jako zastępca szeryfa, który zostaje wysłany do Los Angeles, gdzie niespodziewanie rozpoczyna poszukiwania seryjnego zabójcy terroryzującego miasto.

Występują: Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto

Światowa data premiery: 28 stycznia 2021

W HBO GO od: 30 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: The Little Things

Gatunek: Dramat, kryminał, thriller

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,3

Ocena na portalu Filmweb: 6,3

Josep

Opis: Umierający żandarm wspomina swoje spotkanie z katalońskim artystą Josepem Bartollim, którego poznał we francuskim obozie koncentracyjnym.

Występują: Sergi López, Emmanuel Vottero, Xavier Serrano

Światowa data premiery: 22 czerwca 2020

W HBO GO od: 15 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Josep

Gatunek: Animacja, biograficzny

Kraj produkcji: Belgia, Francja, Hiszpania

Ocena na portalu IMDb: 7,5

Ocena na portalu Filmweb: 7,1

Lodowy szlak (The Ice Road)

Opis: Kierowca tira przyzwyczajony do lodowych szlaków staje na czele misji ratunkowej. Aby ocalić uwięzionych górników, jego ekipa musi pokonać zamarznięty ocean.

Występują: Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence Fishburne

Światowa data premiery: 16 czerwca 2021

W HBO GO od: 22 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: The Ice Road

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 5,6

Ocena na portalu Filmweb: 5,2

Pełna lista premier HBO GO w dniach 15 - 31 stycznia 2022:

15 stycznia 2022:

Batwoman III, odc. 8

Craig znad Potoku II, odc. 1-37

Igła w stogu czasu

Josep

Królowie Dogtown

Młody Sheldon V, odc. 11

Judasz i Czarny Mesjasz

Wielorybnik

Ktoś, gdzieś, odc. 1

Euforia II, odc. 2

Prawi Gemstonowie II, odc. 3

Pazury IV, odc. 7

32 sierpnia na Ziemi

Dyskretny urok niebezpiecznych myśli

Skandal w brytyjskim stylu, odc. 3

I tak po prostu..., odc. 8

Fantastyczna podróż Margot i Marguerite

Superman i Lois II, odc. 2

Na planie XIX, odc. 3

Batwoman III, odc. 9

Yabba Dabba Dinozaury, odc. 1-26

Lodowy szlak

Ostatni

Młody Sheldon V, odc. 12

Miała na imię Jo

Snake Eyes: Geneza G.I. Joe

Świat, który nadejdzie

Wieczna noc

Billions VI, odc. 1

Ktoś, gdzieś, odc. 2

Euforia II, odc. 3

Pazury IV, odc. 8

Prawi Gemstonowie II, odc. 4

Maelstrom

Pozłacany wiek, odc. 1

I tak po prostu..., odc. 9

Wojna światów

Superman i Lois II, odc. 3

Na planie XIX, odc. 4

Batwoman III, odc. 10

Młodzi Tytani: Akcja! IV, odc. 1-52

Jabłko i Szczypior II, odc. 1-23

Czarny młyn

Ostatni komers

Po miłości

Eksplozje

Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 6

Inwersja

Małe rzeczy

Młody Sheldon V, odc. 13

Zanka Contact

Billions VI, odc. 2

Ktoś, gdzieś, odc. 3

Euforia II, odc. 4

Prawi Gemstonowie II, odc. 5

Pazury IV, odc. 9

Burza hormonów

Źródło: HBO