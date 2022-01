HBO GO – filmowe i serialowe premiery VOD na 1 - 14 stycznia 2022: 2. sezon serialu "Superman i Lois" oraz horror "Ciche miejsce 2"

Serwis streamingowy HBO GO cechuje się tym, że na platformie niemal co dnia pojawiają się nie tylko filmy czy pełne sezony seriali, ale także kolejne odcinki poszczególnych serii w formie cyklicznej. Dlatego też w pierwszej części niniejszego materiału przedstawiamy ciekawe nowości filmowe i serialowe (z pominięciem serii już trwających i otrzymujących wyłącznie nowy odcinek). Na końcu zaś artykułu, znajdziecie już wyczerpującą listę premier. Przegląd oferty HBO GO w serwisie PurePC obejmuje dwa materiały miesięcznie, przy czym zawartość każdego takiego materiału opiewa debiuty kolejno pierwszej i drugiej połowy miesiąca. Sprawdźmy więc, co tym razem przygotował dla swoich widzów serwis HBO GO.

W pierwszej połowie miesiąca na HBO GO pojawi się m.in. jubileuszowy program specjalny pt. Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu. Będzie też coś dla miłośników horrorów, a więc film Ciche miejsce 2.

Bestia musi umrzeć (The Beast Must Die): Sezon 1

Opis: Frances tropi mężczyznę, który spowodował wypadek samochodowy, w którym zginął jej syn. Gdy jej się to udaje, z wnętrza jego domu planuje morderstwo.

Występują: Cush Jumbo, Billy Howle, Douggie McMeekin

Światowa data premiery: 27 maja 2021

W HBO GO od: 1 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: The Beast Must Die

Gatunek: Kryminał

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 6,1

Ocena na portalu Filmweb: 5,1

Księga czarownic (A Discovery of Witches): Sezon 3

Opis: Ostatni sezon serialu fantasy opowiadającego o współczesnej czarownicy, która próbuje odkryć tajemnicę starego manuskryptu.

Występują: Matthew Goode, Teresa Palmer, Valarie Pettiford

Światowa data premiery: 7 stycznia 2022

W HBO GO od: 7 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: A Discovery of Witches

Gatunek: Dramat, fantasy, romans

Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 8,0

Ocena na portalu Filmweb: 7,1

Prawi Gemstonowie (The Righteous Gemstones): Sezon 2

Opis: Syn słynnego telekaznodziei próbuje kontynuować jego dzieło. Grzechy z przeszłości kładą się jednak cieniem na jego działalności.

Występują: John Goodman, Danny McBride, Adam Devine

Światowa data premiery: 10 stycznia 2022

W HBO GO od: 10 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: The Righteous Gemstones

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 8,0

Ocena na portalu Filmweb: 6,7

Roswell, w Nowym Meksyku (Roswell: New Mexico): Sezon 4

Opis: Po powrocie do rodzinnego Roswell Liz odkrywa, że jej ukochany ze szkolnych lat jest przybyszem z obcej planety.

Występują: Jeanine Mason, Nathan Parsons, Michael Vlamis

Światowa data premiery: 13 stycznia 2022

W HBO GO od: 13 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Roswell: New Mexico

Gatunek: Sci-fi, melodramat

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,3

Ocena na portalu Filmweb: 5,7

Superman i Lois (Superman and Lois): Sezon 2

Opis: Słynny superbohater i znana dziennikarka mierzą się z wyzwaniami współczesnego świata, próbując łączyć życie zawodowe z wychowaniem dzieci.

Występują: Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass

Światowa data premiery: 14 stycznia 2022

W HBO GO od: 14 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Superman and Lois

Gatunek: Akcja, sci-fi

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,9

Ocena na portalu Filmweb: 7,0

Ciche miejsce 2 (A Quiet Place Part II)

Opis: Rodzina Abbott wyrusza w nieznane. Tym razem potwory, które zwabia najmniejszy hałas, nie są już jedynym zagrożeniem.

Występują: Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy

Światowa data premiery: 8 marca 2020

W HBO GO od: 1 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: A Quiet Place Part II

Gatunek: Horror, sci-fi

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,3

Ocena na portalu Filmweb: 6,6

Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts)

Opis: Jubileuszowy program specjalny przybliży zakulisowe historie związane z powstawaniem produkcji, a także, dzięki specjalnie nagranym na tę okoliczność wywiadom i rozmowom między aktorami, zabierze widzów w podróż pełną magii i wspomnień.

Występują: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ralph Fiennes

Światowa data premiery: 1 stycznia 2021

W HBO GO od: 1 stycznia 2021

Tytuł oryginalny: Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

Gatunek: Rozrywkowy

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

O nieskończoności (About Endlessness)

Opis: "O nieskończoności" wzbogaca filmowy dorobek Roya Anderssona o refleksję na temat ludzkiego życia w całym jego pięknie i okrucieństwie, świetności i banalności.

Występują: Jessica Louthander, Tatiana Delaunay, Anders Hellström

Światowa data premiery: 3 września 2019

W HBO GO od: 8 stycznia 2022

Tytuł oryginalny: Om det oändliga

Gatunek: Dramat, surrealistyczny

Kraj produkcji: Niemcy, Norwegia, Szwecja

Ocena na portalu IMDb: 6,9

Ocena na portalu Filmweb: 6,7

Pełna lista premier HBO GO w dniach 1 - 14 stycznia 2022:

1 stycznia 2022:

Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu

Bestia musi umrzeć, odc. 1-6 (cały sezon)

Dobre rady Johna Wilsona II, odc. 6

DC Super Hero Girls II, odc. 1-13

Grizzy i lemingi III, odc. 27-52

Ciche miejsce 2

Klaun

Obudź się

Szkoła czarownic: Dziedzictwo

Tata kontra tata

Transformers

Transformers: Wiek zagłady

Transformers 3

Transformers: Zemsta upadłych

Żegnaj, ZSRR!

Cztery godziny w Kapitolu

Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu Bestia musi umrzeć, odc. 1-6 (cały sezon) Dobre rady Johna Wilsona II, odc. 6 DC Super Hero Girls II, odc. 1-13 Grizzy i lemingi III, odc. 27-52 Ciche miejsce 2 Klaun Obudź się Szkoła czarownic: Dziedzictwo Tata kontra tata Transformers Transformers: Wiek zagłady Transformers 3 Transformers: Zemsta upadłych Żegnaj, ZSRR! Cztery godziny w Kapitolu 2 stycznia 2022:

Bacurau

Shiva Baby

Bacurau Shiva Baby 3 stycznia 2022:

Pazury IV, odc. 5

Ona

Justine

Pazury IV, odc. 5 Ona Justine 6 stycznia 2022:

I tak po prostu..., odc. 6

Przybysze II, odc. 6

Sparowani

I tak po prostu..., odc. 6 Przybysze II, odc. 6 Sparowani 7 stycznia 2022:

Skandal w brytyjskim stylu, odc. 1

Księga czarownic III, odc. 1-8 (cały sezon)

Na planie XIX, odc. 1

Skandal w brytyjskim stylu, odc. 1 Księga czarownic III, odc. 1-8 (cały sezon) Na planie XIX, odc. 1 8 stycznia 2022:

Scooby-Doo i... zgadnij kto?, odc. 1-26

Nie na moim podwórku

O nieskończoności

Scooby-Doo i... zgadnij kto?, odc. 1-26 Nie na moim podwórku O nieskończoności 9 stycznia 2022:

Młody Sheldon V, odc. 10

Byk

Tom & Jerry

Młody Sheldon V, odc. 10 Byk Tom & Jerry 10 stycznia 2022:

Euforia II, odc. 1

Prawi Gemstonowie II, odc. 1-2

Pazury IV, odc. 6

Kosmos

Euforia II, odc. 1 Prawi Gemstonowie II, odc. 1-2 Pazury IV, odc. 6 Kosmos 13 stycznia 2022:

Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 1

I tak po prostu..., odc. 7

Piękny umysł

Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 1 I tak po prostu..., odc. 7 Piękny umysł 14 stycznia 2022:

Superman i Lois II, odc. 1

Skandal w brytyjskim stylu, odc. 2

Na planie XIX, odc. 2

Źródło: HBO