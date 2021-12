HBO GO – filmowe i serialowe premiery VOD na 15 - 31 grudnia 2021: Monster Hunter, Braveheart oraz trylogia Matrix

Serwis streamingowy HBO GO cechuje się tym, że na platformie niemal co dnia pojawiają się nie tylko filmy czy pełne sezony seriali, ale także kolejne odcinki poszczególnych serii w formie cyklicznej. Dlatego też w pierwszej części niniejszego materiału przedstawiamy ciekawe nowości filmowe i serialowe (z pominięciem serii już trwających i otrzymujących wyłącznie nowy odcinek). Na końcu zaś artykułu, znajdziecie już wyczerpującą listę premier. Przegląd oferty HBO GO w serwisie PurePC obejmuje dwa materiały miesięcznie, przy czym zawartość każdego takiego materiału opiewa debiuty kolejno pierwszej i drugiej połowy miesiąca. Sprawdźmy więc, co tym razem przygotował dla swoich widzów serwis HBO GO.

Okołoświątecznie na HBO GO pojawi się sporo filmów w świątecznym klimacie jak np. Kartografia pod jemiołą, ale pojawi się także cała trylogia Matrix.

Pazury: Sezon 4 (Claws)

Opis: Pięć manikiurzystek wykorzystuje swój salon kosmetyczny do handlu narkotykami, borykając się z problemami osobistymi.

Występują: Karrueche Tran, Niecy Nash, Carrie Preston

Światowa data premiery: 19 grudnia 2021

W HBO GO od: 20 grudnia 2021

Tytuł oryginalny: Claws

Gatunek: Dramat, komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,4

Ocena na portalu Filmweb: 7,2

Urodzony mistrz (Born A Champion)

Opis: Mickey jest jednym z pierwszych amerykańskich zdobywców czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu, zostaje wyrwany ze wszystkiego, co kocha więc bierze udział w turnieju MMA.

Występują: Katrina Bowden, Dennis Quaid, Sean Patrick Flanery

Światowa data premiery: 21 stycznia 2021

W HBO GO od: 17 grudnia 2021

Tytuł oryginalny: Born A Champion

Gatunek: Dramat, akcja

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,9

Ocena na portalu Filmweb: 6,9

Droga powrotna (The Way Back)

Opis: Pogrążony w depresji Jack Cunningham, który przed laty zrezygnował z kariery sportowej, podejmuje się trenowania drużyny koszykarskiej swojej dawnej szkoły.

Występują: Ben Affleck, Al Madrigal, Janina Gavankar

Światowa data premiery: 5 marca 2020

W HBO GO od: 19 grudnia 2021

Tytuł oryginalny: The Way Back

Gatunek: Dramat, sportowy

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,4

Ocena na portalu Filmweb: 6,3

Monster Hunter

Opis: Kapitan Artemis i jej zespół żołnierzy przechodzą przez portal do innego wymiaru, gdzie stają przed zagrożeniem – niebezpiecznymi potworami obdarzonymi niezwykłą mocą.

Występują: Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman

Światowa data premiery: 3 grudnia 2020

W HBO GO od: 19 grudnia 2021

Tytuł oryginalny: Monster Hunter

Gatunek: Fantasy, akcja

Kraj produkcji: Chiny, Japonia, Niemcy, USA

Ocena na portalu IMDb: 5,3

Ocena na portalu Filmweb: 4,7

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Opis: Samotna matka, która straciła córkę w wyniku morderstwa, wynajmuje trzy tablice reklamowe i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz.

Występują: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

Światowa data premiery: 4 września 2021

W HBO GO od: 24 grudnia 2021

Tytuł oryginalny: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 8,1

Ocena na portalu Filmweb: 7,9

Kształt wody (The Shape Of Water)

Opis: Sprzątaczka pracująca w tajnym rządowym laboratorium zaprzyjaźnia się z wodnym stworzeniem nie z tego świata, które jest tam przetrzymywane wbrew swojej woli.

Występują: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon

Światowa data premiery: 31 sierpnia 2017

W HBO GO od: 25 grudnia 2021

Tytuł oryginalny: The Shape Of Water

Gatunek: Fantasy

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,3

Ocena na portalu Filmweb: 6,4

Braveheart - Waleczne Serce

Opis: W XIII-wiecznej Szkocji William Wallace, po zabójstwie swojej żony, zwołuje rodaków do walki ze znienawidzoną angielską monarchią.

Występują: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan

Światowa data premiery: 18 maja 1995

W HBO GO od: 27 grudnia 2021

Tytuł oryginalny: Braveheart

Gatunek: Dramat historyczny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 8,3

Ocena na portalu Filmweb: 8,1

Matrix - trylogia

Opis: Neo dowiaduje się, że jego życie jest ułudą stworzoną przez nastawioną wrogo do ludzi SI, dołącza do Morfeusza, aby zniszczyć iluzję, w której zostali uwięzieni ludzie.

Występują: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Światowa data premiery: 24 marca 1999 / 7 maja 2003 / 27 października 2003

W HBO GO od: 31 grudnia 2021

Tytuł oryginalny: Matrix

Gatunek: Akcja, sci-fi

Kraj produkcji: Australia, USA

Ocena na portalu IMDb: 8,7

Ocena na portalu Filmweb: 7,6

Pełna lista premier HBO GO w dniach 15 - 31 grudnia 2021:

15 grudnia 2021:

Zabójstwa w Starved Rock, odc. 1-3

Zabójstwa w Starved Rock, odc. 1-3 16 grudnia 2021:

I tak po prostu, odc. 3

Szukając cudów

I tak po prostu, odc. 3 Szukając cudów 17 grudnia 2021:

Urodzony mistrz

Na planie, odc. 935

Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 5

Święty i spółka, odc. 5-8

Kicia Rożek!, odc. 1-40

Urodzony mistrz Na planie, odc. 935 Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 5 Święty i spółka, odc. 5-8 Kicia Rożek!, odc. 1-40 18 grudnia 2021:

Gomorra V, odc. 9-10

Dobre rady Johna Wilsona II, odc. 4

Music Box, odc. 6

Francuskie wyjście

Karnawał

Noc bestii

Zjazd

Gomorra V, odc. 9-10 Dobre rady Johna Wilsona II, odc. 4 Music Box, odc. 6 Francuskie wyjście Karnawał Noc bestii Zjazd 19 grudnia 2021:

Przybysze II, odc. 4

Czerwona ziemia

Droga do domu

Monster Hunter

Przybysze II, odc. 4 Czerwona ziemia Droga do domu Monster Hunter 20 grudnia 2021:

Pazury IV, odc. 1-2

Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu, odc. 4

Niepewne V, odc. 9

Pohamuj entuzjazm XI, odc. 9

Zerwaliśmy

World War Z

Pazury IV, odc. 1-2 Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu, odc. 4 Niepewne V, odc. 9 Pohamuj entuzjazm XI, odc. 9 Zerwaliśmy World War Z 21 grudnia 2021:

Reopening Night

Reopening Night 23 grudnia 2021:

I tak po prostu, odc. 4

Czarowna bransoletka

Kartografia pod jemiołą

Nigdy nie całuj faceta w świątecznym swetrze

Ray

Zaczarowane ciasto świąteczne

I tak po prostu, odc. 4 Czarowna bransoletka Kartografia pod jemiołą Nigdy nie całuj faceta w świątecznym swetrze Ray Zaczarowane ciasto świąteczne 24 grudnia 2021:

Mush-Mush i Grzybaszki, odc. 27-50

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

Na planie, odc. 936

Mush-Mush i Grzybaszki, odc. 27-50 Trzy billboardy za Ebbing, Missouri Na planie, odc. 936 25 grudnia 2021:

Dobre rady Johna Wilsona II, odc. 5

Dziecko

Kształt wody

Wojownicze żółwie ninja

Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia

Żółta róża

Dobre rady Johna Wilsona II, odc. 5 Dziecko Kształt wody Wojownicze żółwie ninja Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia Żółta róża 26 grudnia 2021:

Przybysze II, odc. 5

Niepewne – finałowy sezon, materiał specjalny

Umowa na zawsze

W co grają ludzie

Przybysze II, odc. 5 Niepewne – finałowy sezon, materiał specjalny Umowa na zawsze W co grają ludzie 27 grudnia 2021:

Pazury IV, odc. 3

Niepewne V, odc. 10

Pohamuj entuzjazm XI, odc. 10

Przygoda po włosku

Braveheart - Waleczne Serce

Pazury IV, odc. 3 Niepewne V, odc. 10 Pohamuj entuzjazm XI, odc. 10 Przygoda po włosku Braveheart - Waleczne Serce 29 grudnia 2021:

Super Bob Einstein

Super Bob Einstein 30 grudnia 2021:

I tak po prostu, odc. 5

I tak po prostu, odc. 5 31 grudnia 2021:

Ninjago II, odc. 1-31

Ninjago III, odc. 1-18

Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace

Incepcja

Matrix

Matrix Reaktywacja

Matrix Rewolucje

Potężne sierotki

Przejęcie sygnału

Źródło: HBO