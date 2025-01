Dostawy desktopowych kart graficznych spadają. Pierwszy kwartał 2023 roku był najgorszy od dziesięciu lat

Sytuacja rynkowa dla branży nowych technologii nie jest aktualnie zbyt korzystna. Wyraźnie widać kryzys. Problemy nie omijają także segmentu kart graficznych. Całej sytuacji nie pomaga krytyka ze strony graczy, z którą musi borykać się ostatnio firma NVIDIA. Sprzedaż GPU z generacji Ada Lovelace prawdopodobnie będzie poniżej oczekiwań firmy z Santa Clara. Co więcej, badania pokazują, że poważne turbulencje objęły cały rynek desktopowych układów graficznych.

W pierwszym kwartale 2023 roku na rynek dostarczono zaledwie 6,3 mln jednostek desktopowych kart graficznych. To wynik najgorszy od dekady. Jednocześnie dominującą pozycję utrzymuje ciągle NVIDIA.

Jak donosi firma Jon Peddie Research, dostawy dedykowanych GPU były w pierwszym kwartale 2023 roku najniższe od dziesięciu lat. Wyniosły 6,3 mln jednostek, co oznacza spadek o 52,91% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku i 13,7% w stosunku do poprzedniego kwartału. NVIDIA dostarczyła w tym okresie 5,29 mln kart graficznych i jest to wynik najgorszy od drugiego kwartału 2019 roku. Liczba ta i tak prezentuje się nieźle, jeśli spojrzymy na dostawy układów AMD. W Q1 2023 wyniosły one zaledwie 0,76 mln, ale największych spadków firma doświadczyła w drugim i trzecim kwartale 2022 roku. Jeszcze w Q4 2022 wydawało się, że następuje odbicie zarówno w przypadku NVIDII, jak i AMD, ale było to jedynie zjawisko tymczasowe. Wzrostem dostaw może pochwalić się za to Intel, choć i tak są one na bardzo niskim poziomie (0,25 mln).

Zaprezentowano też procentowy udział poszczególnych producentów. Rynek jest zdominowany oczywiście przez NVIDIĘ. W pierwszym kwartale 2023 roku należało do niej 84% rynku desktopowych kart graficznych. I choć od kilkunastu miesięcy można zaobserwować delikatny spadek, to wydaje się, że pozycji firmy w tym segmencie nic nie jest w stanie zagrozić. AMD ma zaledwie 12% udziałów, a Intel około 4%. Niewiele zmienia w tych proporcjach krytyka, z którą NVIDIA musi się ostatnio borykać. Jest ona spowodowana głównie nie najlepszą wyceną kart z generacji GeForce RTX 4000 i choć wiele wskazuje na to, że ma to przełożenie na sprzedaż tych układów, to praktycznie nie szkodzi udziałom przedsiębiorstwa na rynku.

Obecne załamanie nie jest oczywiście spowodowane jedynie nie najlepszą wyceną kart Ada Lovelace. W praktyce ten czynnik, choć może być istotny, nie jest dominujący. Przyczyn zjawiska należy dopatrywać się także w zbyt dużej podaży produktów w stosunku do obecnego popytu. Wiele osób w niespokojnych czasach decyduje się na oszczędności, w efekcie czego z ich listy zakupowej wypadają zbędne wydatki. Kupno nowych kart graficznych często jest jedynym z nich. Dodatkowo znaczenie ma ciągle niestabilna sytuacja rynkowa spowodowana zakłóceniami łańcuchów dostaw. Rynek jeszcze całkowicie nie wrócił do normy po okresie radykalnych obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Firma Jon Peddie Research prognozuje, że w trzecim kwartale bieżącego roku sytuacja zacznie się poprawiać.

Źródło: Tom's Hardware, Jon Peddie Research