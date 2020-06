Disintegration - gra twórcy Halo na przedpremierowym zwiastunie

Disintegration to futurystyczny shooter z widokiem z perspektywy pierwszej osoby, w którym nie zabraknie również elementów taktycznych. Tytuł jest debiutanckim projektem studia V1 Interactive, studia założonego przez Marcusa Lehto, czyli byłego dyrektora kreatywnego w Bungie, a przede wszystkim - jednego z twórców serii Halo. Disintegration zadebiutuje na PC, PlayStation 4 i Xboksie One już 16 czerwca 2020, a jej wydaniem zajęło się studio Private Division. To pod tą właśnie marką firma Take-Two Interactive pomaga niezależnym deweloperom takim jak V1 Interactive. W sieci pojawił się właśnie zwiastun przedpremierowy prezentujący m.in. elementy gameplay'u.

Disintegration to futurystyczna strzelanka z trybem dla pojedynczego jak i wielu graczy. W sieci pojawił się właśnie zwiastun przedpremierowy pokazujący elementy gameplay'u.

Akcja Disintegration dzieje się w przyszłości na Ziemi dotkniętej zmianami klimatycznymi, przeludnieniem, niedoborami żywności oraz globalną pandemią, które doprowadziły do upadku narodów i postawiły ludzkość na krawędzi wymarcia. Naukowcy podjęli środki za pomocą których ludzki mózg można było usunąć i chirurgicznie zamknąć w robotycznej zbroi - proces ten znany jest jako Integracja. Miało to być tymczasowe rozwiązanie wobec nieuniknionego kryzysu. W grze wcielimy się w postać Romera, bohatera poddanego Integracji. Jego misją jest poprowadzenie małej grupy banitów - ludzi, którzy zdecydowali się walczyć i przetrwać, w stronę lepszej przyszłości. Romer i jego ruch oporu mają nadzieję nie tylko na uchronienie swoich bliskich, ale również na ponowne stanie się ludźmi.

W trakcie rozgrywki zasiadamy więc sterami wyposażonej w silniki odrzutowe maszyny określanej mianem Grawilotu. Unosząc się nisko nad ziemią, bierzemy bezpośredni udział w starciach z przeciwnikami, których eliminujemy, korzystając z szerokiego wachlarza broni palnej. Oprócz kampanii fabularnej Disintegration oferuje rozbudowany tryb multiplayer, na który składają się trzy zróżnicowane warianty rozgrywki. W każdym z nich kluczem do sukcesu jest współpraca z członkami oddziału, umiejętne zarządzanie drużyną walczącą na ziemi i robienie właściwego użytku z dostępnego arsenału. Pierwsze recenzje gry pojawiły się już w sieci i wynika z nich, że gra daje dużo, pisząc kolokwialnie, frajdy.

Źródło: V1 Interactive