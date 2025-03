Disco Elysium ma nie otrzymać ani dodatku, ani kontynuacji. Widmo zwolnień zamiast planowanych projektów

ZA/UM to studio odpowiadające za jedną z największych branżowych niespodzianek ostatnich lat. Fenomenalna narracja, nietypowy bohater w osobie skompromitowanego policjanta i barwny, ociekający surrealizmem świat. Wydawało się, że to zaledwie początek pasma sukcesów i kwestią czasu będą następne projekty - czy to związane z IP, czy zupełnie nowe. Ale jakiś czas temu odeszło kilku kluczowych członków zespołu, a teraz zadano jeszcze mocniejszy cios.

Najwyraźniej Disco Elysium jednak skończy się na jednej odsłonie. Plany miały zostać anulowane, a do tego wielu pracownikom grożą zwolnienia.

Jak wynika z najnowszych doniesień, samodzielny dodatek do Disco Elysium o tytule roboczym X7 został anulowany. Ed Tomaszewski, aktualny prezydent estońskiego studia, miał zdradzić, że do zakończenia prac brakowało im roku lub dwóch pracy, co łącznie przekraczałoby czas poświęcony podstawowej wersji. Wygląda zatem na to, że w pewnym momencie ktoś przeliczył się z siłami. Co więcej, w 2022 skasowany miał być sequel gry (tytuł roboczy: Y12), w zeszłym roku z kolei wstrzymano się z tworzeniem RPG SF. Obecnie na włosku wisi podobno przyszłość 24 pracowników - czyli jednej czwartej całego zespołu. A warto odnotować, że mowa jest o osobach pracujących w bardzo różnych działach, od scenarzystów po inżynierów.

Tak naprawdę czarne chmury nad ZA/UM zaczęły się oficjalnie zbierać jeszcze w okolicach jesieni 2022 roku, gdy pożegnano głównego projektanta i jednego z twórców scenariusza Roberta Kurvitza, Helene Hindpere - również odpowiadająca za pisanie historii - oraz Aleksandra Rostova, któremu zawdzięczamy stronę artystyczną Disco Elysium. Jeden z założycieli studia zamieścił wtedy osobliwe oświadczenie, w którym pisano między innymi o „niereprezentowaniu etosu, na jakim została zbudowana organizacja”. Trudno powiedzieć, czego możemy się spodziewać po ZA/UM w przyszłości, ale krajobraz nie jest specjalnie korzystny.

