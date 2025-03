Dead Island: Riptide oraz FlatOut do odebrania za darmo. Na dodatek platforma GOG oferuje wiele gier nawet 90% taniej

Platformy z grami cyfrowymi ponownie oferują nam kilka gier wideo, które możemy za darmo przypisać do swojego konta. Tym razem mówimy zarówno o Epic Games Store, jak i Steamie oraz GOG-u. W tym trzecim przypadku oprócz bezpłatnej produkcji czeka na nas wydarzenie związane ze świętem zakochanych pod nazwą Miłość od pierwszego piksela. Dzięki niemu w promocyjnych cenach możemy nabyć ponad 4500 różnych gier - jest więc w czym wybierać.

Z okazji corocznego święta Walentynek na platformie GOG wystartowało wydarzenie Miłość od pierwszego piksela. Dzięki niemu wszystkie osoby pałające miłością do gier mogą znaleźć coś dla siebie w promocyjnej cenie. Dodatkowo z kilku platform możemy zdobyć cztery gry za darmo.

Na początku trzeba wspomnieć o tym, że do 17 lutego do godziny 15:00 możemy za darmo odebrać kultową grę FlatOut na platformie GOG. Z kolei na platformie Steam tylko do 15 lutego do godziny 17:00 czeka na nas gra od polskiego studia Techland, a mianowicie Dead Island: Riptide Definitive Edition. Nie można zapomnieć o sklepie, który co tydzień oferuje nam darmowe tytuły, a więc Epic Games Store. W tym wypadku możemy liczyć na Doki Doki Literature Club Plus! oraz Lost Castle. Obie produkcje można przypisać do swojego konta jedynie do 15 lutego 2024 roku (17:00). Po tym czasie pojawią się kolejne bezpłatne tytuły.

Oprócz wspomnianych darmowych gier możemy rozejrzeć się na platformie GOG, ponieważ dzięki wydarzeniu Miłość od pierwszego piksela (Love at First Pixel) otrzymujemy możliwość zakupu 4510 gier w obniżonych cenach. Tu możemy wyróżnić fabularną grę od uznanego studia Quantic Dream, a dokładniej Beyond: Two Souls. Na uwagę zasługuje także produkcja Deus Ex: Mankind Divided - Digital Deluxe Edition, którą można nabyć z 85% zniżką. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku serii gier Metro, ponieważ dostępny jest pakiet Metro Franchise Bundle, który oferuje nam dostęp do trzech pozycji (Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux oraz Metro Exodus) w całkiem przystępnej kwocie. Poniżej natomiast znajdziemy listę wybranych produkcji. Warto jednak samemu zajrzeć do sklepu GOG i znaleźć coś dla siebie.

Źródło: GOG, Steam, Epic Games Store