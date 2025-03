Diablo IV już wkrótce trafi do abonamentu Game Pass. Niektóre gry Microsoftu trafią także na inne konsole

Niedawno odbyła się prezentacja firmy Microsoft, w której wziął udział m.in. Phil Spencer, szef Microsoft Gaming oraz całego działu Xbox. Wystąpienie miało związek m.in. z niedawnymi informacjami na temat przejścia Xboksa w pełni na multiplatformowość w kontekście wydawania dotychczasowych i nadchodzących gier. Podczas wystąpienia uzyskaliśmy kilka konkretów oraz kilka mniej jasnych deklaracji. Dla graczy najważniejsza będzie jednak informacja na temat gry Diablo IV w usłudze Game Pass.

Diablo IV trafi do abonamentu Game Pass już 28 marca. W późniejszym czasie usługa wzbogaci się o kolejne gry Activision Blizzard.

Gracze długo się zastanawiali kiedy i czy w ogóle Diablo IV trafi do abonamentu Game Pass, zwłaszcza w sytuacji gdy całe Activision Blizzard stało się własnością Microsoftu. Okazuje się, że już wkrótce będzie okazja do powrotu do Sanktuarium w takiej formie. Diablo IV oficjalnie trafi do Game Passa na PC oraz konsolach Xbox już 28 marca 2024 roku. W przypadku konsol obecność takiej gry jest z pewnością dużym plusem. Jest to związane z tym, że pełna funkcjonalność produkcji jest możliwa dopiero po wykupieniu osobnego abonamentu, pozwalającego na grę online (Diablo IV nie ma trybu offline). W przypadku PlayStation, konieczny jest zatem zakup i gry i PlayStation Plus. Posiadacze Xbox Game Pass Ultimate pozwoli zatem na swobodną grę bez konieczności wykupowania kolejnych subskrypcji.

Phil Spencer w rozmowie potwierdził, że cztery gry Microsoftu zmierzają na inne konsole (ale bez wskazywania dokładnie o jakie urządzenia chodzi). Nie zdradzono jednak, jakie będą to dokładnie produkcje. Phil Spencer poinformował bowiem, że developerzy w najbliższym czasie planują odpowiednie komunikaty w tych tematach i woli im pozostawić kwestię zapowiedzi. Potwierdzono jednak, że nie chodzi ani o Starfield ani Indiana Jones - obie te gry będą dostępne (lub już są jak Starfield) na PC oraz konsolach Xbox Series.

Źródło: Xbox