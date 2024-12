Dell Alienware AW2524HF - monitor z częstotliwością odświeżania 500 Hz doczekał się wersji z AMD FreeSync Premium

Kilka miesięcy temu firma Dell zaprezentowała monitor dla graczy spod szyldu Alienware. Model Alienware AW2524H, bo o nim mowa, oferował m.in. rozdzielczość Full HD w połączeniu z maksymalnie 500 Hz częstotliwością odświeżania. Nie brakowało także modułu NVIDIA G-SYNC oraz wbudowanego urządzenia NVIDIA Reflex Analyzer. Tamten model został już wprowadzony do oferty, tymczasem Dell ogłosił również nowszą wersję Alienware AW2524HF. Wersja z literką "F" ma być nieco korzystniejsza cenowo (choć dokładne kwoty i tak dopiero zostaną zaprezentowane). Jakie znajdziemy różnice w specyfikacji obu modeli monitorów?

Alienware AW2524HF to nowa wersja ujawnionego kilka miesięcy wcześniej monitora z odświeżaniem sięgającym 500 Hz. Wariant z dodatkową literką "F" w nazwie oferuje obsługę techniki AMD FreeSync Premium oraz pozbawiona jest modułu NVIDIA Reflex Latency Analyzer.

Dell Alienware AW2524HF pod względem wyglądu jest praktycznie taki sam jak wariant z oznaczeniem AW2524H. W środku kilka rzeczy jednak uległo zmianie, ponieważ nie znajdziemy już modułu NVIDIA G-SYNC ani wbudowanego narzędzia NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Nowsza wersja oferuje natomiast wsparcie dla otwartego standardu Adaptive-Sync, co przekłada się także na obsługę techniki AMD FreeSync Premium. Reszta specyfikacji jest już praktycznie taka sama. To nadal 24,5" panel IPS (tutaj określony jako Fast IPS) o rozdzielczości Full HD oraz imponującej częstotliwości odświeżania, domyślnie wynoszącej 480 Hz z opcją OC do 500 Hz.

Specyfikacja monitora Alienware AW2524HF Matryca IPS (Fast IPS) Przekątna 24,5" Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (16:9), FHD Kąty widzenia 178°/178° Rodzaj powłoki Matowa Rozmiar plamki 0.2832 mm Odświeżanie 480 Hz (500 Hz po OC) Technika FreeSync AMD FreeSync Premium Technika G-SYNC - Czas reakcji 0.5 ms GtG (najmniej), 1 ms GtG (standardowo) Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja 400 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Głębia kolorów 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw ~99% sRGB Złącza cyfrowe 1x HDMI 2.1 TMDS (1080p, 255 Hz)

2x DisplayPort 1.4 (1080p, 480-500 Hz) Inne złącza 1x USB typu B

4x USB 3.2 typu A Gen.1 (HUB USB)

1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki - Dodatkowe informacje - Waga z podstawą 6,8 kg Wymiary z podstawą 555,1 x 390,5 - 500,5 x 243,7 mm Rozstaw montażowy VESA 100x100 Cena Brak informacji

Monitor Alienware AW2524HF posiada łącznie trzy porty cyfrowe: 1x HDMI 2.1 TMDS (czyli działający na takiej samej przepustowości co HDMI 2.0) oraz dwa złącza DisplayPort 1.4. Po HDMI możemy liczyć na natywną rozdzielczość przy co najwyżej 255 Hz częstotliwości odświeżania. Dopiero po kablu DisplayPort otrzymamy pełną specyfikację. Współczynnik kontrastu wynosi 1000:1, z kolei typowa luminancja to 400 nitów. Nie brakuje także certyfikatu VESA DisplayHDR 400 (obsługa HDR10), aczkolwiek brak systemu lokalnego wygaszania sprawia, że HDR będzie tutaj mocno umowny. Czas reakcji to 1 ms GtG (najniższy wynik to 0.5 ms GtG), więc powinniśmy mieć do czynienia z bardzo szybkim panelem IPS. Monitor trafi do sprzedaży 12 września i w tych okolicach powinniśmy poznać jego cenę.

Źródło: Alienware