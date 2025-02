Death Stranding Director’s Cut - głośna gra Hideo Kojimy po latach pojawia się na konsolach Xbox Series X|S

Minęło już 5 lat od premiery jednej z najbardziej osobliwych gier co najmniej ostatniej dekady. Kojima zawsze miał dość specyficzne podejście do tworzenia historii i wyróżniał się przy każdym projekcie, do jakiego dołączał, ale Death Stranding było unikatem nawet na tle poprzedników. Niedługo po pojawieniu się na PlayStation 4 zadebiutował na komputerach osobistych, by następnie dostać Director's Cut - ale "tylko" na PS5 oraz PC.

Death Stranding Director’s Cut jest możliwe do nabycia na platformy Xbox Series X|S, tymczasowo ze sporą zniżką.

Obecnie czekamy na zapowiedzianą od pewnego czasu drugą odsłonę serii. Niemniej nie każdy jeszcze zdążył zagrać w tę bez wątpienia świetną grę, choć zdążyła się pojawiać przy różnorakich okazjach - czy to związanych z PlayStation, czy pecetami - czasem nawet w ramach darmowej oferty. Teraz można mówić o pewnym zaskoczeniu, jako że Death Stranding Director’s Cut udostępnione zostało na konsole Microsoftu aktualnej generacji. Co więcej, można ją aktualnie zakupić po całkiem okazyjnej zniżce w internetowym sklepie.

Podstawowa wersja gry od Kojima Productions pojawiła się co prawda w ramach Game Passa jeszcze w drugiej połowie 2022 roku, aczkolwiek nie było specjalnych sygnałów wskazujących na rychłe zawitanie wersji reżyserskiej akurat na tych konsolach (inna sprawa, że to najwyższy czas - wszak dotarła już nawet na iOS). Twórcy wyraźnie chcą przypomnieć się graczom w kontekście premiery drugiej odsłony z podtytułem On the Beach, która ma nastąpić już w przyszłym roku. A kompletna edycja zawiera nie tylko m.in. dodatkowe przedmioty, miejsca czy questy, ale jest naprawdę dobrze zoptymalizowana na pecety.

