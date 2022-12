Death Stranding Director's Cut za darmo w Epic Games Store. Lepiej nie zwlekać z odbiorem gry

W Epic Games Store rozdano już masę świetnych darmówek. Do najlepszych zaliczyć można np. trzy ostatnie odsłony Tomb Raider, GTA V, Fallout 3, BioShock: The Collection czy Borderlands 3. Na kolejny głośny tytuł nie trzeba było długo czekać. Sporo graczy przewidywało, że podczas świątecznego rozdawnictwa w końcu trafi się coś głośnego i... voilà. Tym razem padło na jedną z najbardziej kontrowersyjnych produkcji ostatnich lat.

Death Stranding trzeba po prostu sprawdzić samemu. Grzech nie zrobić tego za darmo, jednak warto mieć na uwadze, że oferta trwa tylko do jutra (26 grudnia) do godziny 17:00 .

Od godziny 17:00 w Epic Games Store zupełnie za darmo można przypisać do swojego konta grę Death Stranding w rozszerzonej wersji Director's Cut, która została wydana 30 marca bieżącego roku. Trzeba jednak podkreślić, że czasu na odbiór tego tytułu niestety nie ma zbyt wiele. Gra będzie dostępna tylko do jutra (26 grudnia) do godziny 17:00. Po upływie czasu gracze będą mogli odebrać inny darmowy tytuł. Warto przypomnieć, że podczas okresu świątecznego Epic Games rozda w sumie 15 różnych gier. Nie ulega wątpliwości, że Death Stranding jest jak dotąd najgłośniejszą produkcją.

Death Stranding to oryginalna gra akcji autorstwa słynnego Hideo Kojimy. Zadaniem gracza jest przede wszystkim eksploracja oraz odbudowa świata po apokalipsie. Ważnym elementem tytuły jest nietypowa fabuła oraz długie przerywniki filmowe. Choć produkcja zebrała całkiem niezłe oceny od recenzentów, nie brakło również krytycznych głosów wypominających powolną, nieco nużącą rozgrywkę czy szereg niezbyt przemyślanych elementów. To z pewnością dosyć kontrowersyjna gra, która nie każdemu może przypaść do gustu, ale jedno jest pewne - Death Stranding trzeba po prostu sprawdzić samemu. Grzech nie zrobić tego za darmo.

Źródło: Epic Games Store