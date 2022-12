Zimowa Wyprzedaż Steam 2022 stała się faktem. Tysiące gier dostępnych w niższych cenach

Końcówka roku to zawsze świetny okres dla osób polujących na gry w promocyjnych cenach. Nie inaczej jest także teraz. W sklepach Epic Games i Ubisoftu wyprzedaże trwają już od ponad tygodnia, jednak nie oznacza to, że trzeba się ograniczać do zakupów tylko na tych platformach. Wczoraj wieczorem także Steam stał się atrakcyjnym miejscem dla łowców gier. Ruszyła właśnie Zimowa Wyprzedaż 2022. Jakie promocje przykuły naszą uwagę?

Trudno mówić o pojawieniu się wielu kapitalnych ofert, aczkolwiek warto docenić skalę przecen jak i fakt, że niektóre tytuły można kupić w historycznie najniższej cenie.

Wyprzedaż potrwa aż 5 stycznia 2023 roku (do 19:00 czasu polskiego). Co ważne, Steam oferuje nie tylko promocyjne gier, ale także okolicznościowe karty oraz naklejki, które można odbierać każdego dnia trwania wyprzedaży. Jeśli zaś chodzi o same ceny, trudno mówić o pojawieniu się wielu kapitalnych ofert, aczkolwiek warto docenić skalę przecen jak i fakt, że niektóre tytuły można kupić w historycznie najniższej cenie. Poniżej zestawienie wybranych pozycji:



Deathloop – 82,17 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna – 29,99 zł

Forza Horizon 4 – 70,94 zł

Red Dead Redemption 2 – 82,46 zł

Fallout 4: Game of the Year Edition – 33,80 zł

Disco Elysium - The Final Cut – 35,74 zł

A Way Out – 23,98 zł

Sekiro: Shadows Die Twice – 127,00 zł

Subnautica – 36,71 zł

Unravel Two – 2,69 zł

God of War – 131,40 zł

Hades – 44,99 zł

The Orange Box – 9,19 zł

Zimowa Wyprzedaż Steam 2022 to zdecydowanie większa wyprzedaż niż dotychczasowe, które miały miejsce w kończącym się właśnie roku. Liczba przecenionych tytułów jest ogromna i każdy powinien znaleźć coś dla siebie - pomocny może okazać się przegląd własnej listy życzeń. Choć nie brakuje narzekań, że promocje nie są już tak porywające jak kiedyś, to jednak warto pamiętać, że w ostatnich miesiącach platforma Steam cieszyła się ogromną popularnością i odnotowywała rekordy aktywnych użytkowników. Trudno więc zakładać, by w najbliższych czasach mogło się coś zmienić w kwestii wyprzedaży.

Źródło: Steam