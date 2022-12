Epic Games Store i Ubisoft Store ruszają z wielkimi świątecznymi wyprzedażami. Niektóre oferty są wyjątkowo atrakcyjne

Dziś ruszyło wielkie święto tych, którzy nie lubią przepłacać za gry i uwielbiają je kolekcjonować w hurtowych ilościach. Na Epic Games Store i Ubisoft Store wystartowały właśnie wyczekiwane wyprzedaże, podczas których można nabyć wiele gier w najniższych dotąd cenach. Przeceniono w sumie setki gier, wśród których znalazły się takie hity, jak Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Kena: Bridge of Spirits czy Dying Light 2. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Zacznijmy od Świątecznej Wyprzedaży 2022 w Epic Games Store. Niektóre gry można teraz kupić w cenach niższych nawet o 75%. Co więcej, powróciły kupony obowiązujące od ceny powyżej 59,99 zł za cały koszyk, jednak niestety nie obniża on kwoty końcowej o 40 zł, a jedynie o 25%. Mimo to nie ma co narzekać - ceny niektórych tytułów prezentują się zacnie. Wyprzedaż trwa do 5 stycznia. Oto najciekawsze propozycje:



Kena: Bridge of Spirits - 52,13 zł

Nioh 2 - The Complete Edition - 80,99 zł

Dying Light 2 Stay Human - 74,99 zł

God of War - 98,55 zł

FIFA 23 - 89,70 zł

Red Dead Redemption 2 - 61,84 zł

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - 48,60 zł

Warto też dodać, że Epic Games Store codziennie będzie rozdawał jedną grę. Od teraz do swojego konta można przypisać tytuł Bloons TD 6, jednak jutro o 17:00 darmowa gra będzie już inna. W sumie w ten sposób będzie można odebrać aż 15 gier.

Równie ciekawie przedstawia się oferta sklepu Ubisoftu. Wyprzedaż nosi nazwę Winter Sale 2022 i również potrwa do 5 stycznia. Można liczyć na obniżki cen aż o 80%, jednak to nie wszystko. Przy zakupach powyżej 80 zł można użyć kodu zniżkowego HOLIDAY22 dającego dodatkowe 40 zł upustu. Dzięki temu lista najciekawszych promocji (poniżej) wygląda całkiem apetycznie, prawda?



Anno 1800 - 42,47 zł

Assassin’s Creed Valhalla - 42,47 zł

Far Cry 6 - 42,47 zł

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege & Extraction Bundle - 59,96 zł

South Park: The Fractured But Whole Gold Edition - 49,97 zł

