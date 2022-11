Assassin's Creed Valhalla - The Last Chapter został już udostępniony graczom. Ubisoft kończy z dalszym wspieraniem gry

Assassin's Creed Valhalla to ostatnia duża część doskonale znanej sagi - gra Ubisoftu zadebiutowała w 2020 roku i charakteryzowała się ponadprzeciętnie długim, popremierowym wsparciem producenta. W ramach sagi Eivor(a) otrzymaliśmy dwa dodatki fabularne będące częścią Przepustki sezonowej (Gniew Druidów oraz Oblężenie Paryża), a także trzecie i największe DLC, sprzedawane osobno - Świt Ragnaroku. Teraz przyszła w końcu pora na zakończenie wsparcia poprzez premierę ostatniego, darmowego tym razem dodatku DLC.

Ostatni fabularny dodatek do Assassin's Creed Valhalla miał zadebiutować 6 grudnia, jednak Ubisoft już teraz oferuje rozszerzenie wszystkim graczom. Dodatkowo w grze pojawi się misja "Shared History", w której pojawi się Rosham - postać przygotowana z myślą o nadchodzącym AC: Mirage.

Ubisoft potwierdził na swoim koncie Twitter, że w wyniku "niespodziewanego glitchu w Animusie", już teraz wszyscy gracze mogą pobrać i zagrać w ostatni fabularny dodatek do Assassin's Creed Valhalla - The Last Chapter. Rekomendowane jest, by zawartość przejść dopiero do uprzednim przejściu podstawowej gry, wszystkich dodatkach fabularnych, wliczając w to dotarcie do przywódcy Zakonu Starożytnych oraz zakończeniu wątków związanych z Odynem. The Last Chapter zamyka wszystkie fabularne wątki i z powodzeniem można go określić mianem epilogu historii Eivor(a).

Wraz z DLC The Last Chapter, Ubisoft wprowadza również dodatkowe zadanie - Shared History - gdzie na drodze Eivor(a) stanie Roshan. Postać ta zostanie szerzej zaprezentowana w nadchodzącym Assassin's Creed Mirage. Można by powiedzieć, że zadanie to w pewny sposób połączy obie gry. Najmniej do pobrania będą mieli gracze PlayStation - tylko 1,46 GB na PS4 oraz 1,82 GB na PS5. Na PC będzie to 13,19 GB, na Xbox One - 13 GB a na Xbox Series - 15,1 GB. Teraz nie pozostaje nic innego jak czekać na konkretne materiały o Assassin's Creed Mirage, który zadebiutuje w 2023 roku i zaoferuje rozgrywkę mocno inspirowaną pierwszymi grami z serii.

❗ Due to an unforeseen glitch in the Animus, the final content update for Assassin's Creed Valhalla has arrived early in Ravensthorpe. ❗



We hope you enjoy The Last Chapter of Eivor's story...and the additional surprises we have before 2022 comes to an end. #AssassinsCreed pic.twitter.com/mw5zpeQnx8 — Assassin's Creed (@assassinscreed) November 29, 2022

Surprise! Roshan from Assassin's Creed Mirage makes an appearance in Assassin’s Creed Valhalla with our latest update. Eivor and Roshan team up in "Shared History" - a new free quest available now! #AssassinsCreed pic.twitter.com/s7QOcjaavS — Assassin's Creed (@assassinscreed) November 29, 2022

