Epic znów szykuje rozdawnictwo na święta. W tamtym roku zakończyło się ono grą Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy

W sieci pojawiły się właśnie wiarygodne przecieki o nadchodzącej promocji sklepu Epic Games. Mianowicie identycznie jak w ubiegłym roku, platforma ma wystartować z tak zwanym odliczaniem do Sylwestra, a więc rozdać kilkanaście gier począwszy od (najwcześniej) 15 grudnia. Oznacza to, że każdego dnia o godzinie 17:00 do odebrania za darmo będzie nowy tytuł. W 2019 roku takie właśnie rozdawnictwo sprawiło, że nasze biblioteki mogły rozszerzyć się o 12 gier, z kolei lata 2020 i 2021 przyniosły po 15 darmowych tytułów.

W sieci pojawiły się pierwsze głosy na temat bożonarodzeniowej promocji sklepu Epic Games. Już wkrótce powinniśmy się dowiedzieć, jaki tytuł otworzy tegoroczne, growe rozdawnictwo.

Od wczoraj na platformie Epic Games można odebrać darmową grę pt. Star Wars Squadrons, o czym pisaliśmy w tym newsie. Jednak jeden z branżowych insiderów, który systematycznie ujawnia oferty PlayStation Plus, Xbox Game Pass czy też właśnie Epic Games Store, zapowiada, że najlepsze dopiero przed nami. Insider nickiem Billbil-kun twierdzi, że świąteczne rozdawnictwo może zakończyć się nawet koło 10 stycznia 2023, co oznacza, że może potrwać dłużej niż zwykle (więcej gier!).

Niestety nie mamy jeszcze żadnego tropu na temat tego, jakie hity wpadną w nasze ręce w tym roku. W minionym, wisienką na torcie była gra Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, która do dziś, w regularnej cenie kosztuje ok. 200 zł (jeśli ktoś nie odebrał wówczas swojej darmowej kopii, to można ją obecnie, z okazji Black Friday, dostać w całkiem niezłej cenie). W samym tylko ubiegłym roku, Epic rozdał 89 darmowych produkcji o łącznej wartości 2120 dolarów.

Źródło: VGC