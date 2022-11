Ruszyły wielkie wyprzedaże gier na Steamie i w sklepie Epic Games. Przedstawiamy najciekawsze oferty

Nadszedł idealny czas dla tych, którzy chcieliby uzupełnić swoją grową bibliotekę o kilka lub nawet kilkanaście nowych pozycji. Na Steamie i w Epic Games Store ruszyły dziś wielkie wyprzedaże, podczas których można nabyć wiele różnych tytułów w bardzo atrakcyjnych cenach. Od razu trzeba zaznaczyć, że nie ma co liczyć na wiele niespotykanie dobrych okazji, jednak mimo to dla każdego powinno znaleźć się coś interesującego.

Wyprzedaże na Steamie i w Epic Games Store potrwają do 29 listopada. Czasu do namysłu jest więc sporo.

Platforma Gabe'a Newella dziś o 19:00 ruszyła z wyprzedażą Autumn Sale 2022, która potrwa aż do 29 listopada do godziny 19:00. Czasu do namysłu jest więc sporo. Powiedzmy sobie wprost - nie jest to najbardziej efektowna wyprzedaż w historii, aczkolwiek i tak warto zwrócić uwagę chociażby na poniższe oferty:



Red Dead Redemption – 82,46 zł

Dying Light 2: Stay Human – 99,99 zł

Half-Life: Alyx – 109,99 zł

Resident Evil 2 – 42,25 zł

Resident Evil 3 – 44,75 zł

Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition – 127,00 zł

Unravel 2 – 2,69 zł

Halo: The Master Chief Collection – 57,19 zł

Stray – 94,39 zł

Sporo ciekawych ofert znajdziemy także w Epic Games Store. Popularny sklep rozpoczął wyprzedaż Black Friday Sale 2022, która zakończy się 29 listopada o godzinie 17:00. Choć w poprzednich latach platforma zachęcała do zakupów specjalnymi kuponami np. na -40 zł, to jednak tym razem ich zabrakło i wyprzedaż ma bardzo klasyczny charakter. Mimo to zakładamy, że niektóre oferty zainteresują wielu graczy zbierających się do nadrobienia zaległości.



A Plague Tale: Requiem – 135,99 zł

Dying Light 2 Stay Human – 99,99 zł

Kena: Bridge of Spirits – 69,50 zł

Far Cry 6 Standard Edition – 82,46 zł

New Tales from the Borderlands – 126,75 zł

Scorn – 111,20 zł

Tiny Tina’s Wonderlands – 124,50 zł

Star Wars Jedi: Fallen Order – 26,98 zł

Źródło: Steam, Epic Games Store