Steam popularny jak nigdy dotąd. Platforma odnotowała kolejny rekord aktywnych użytkowników

Steam przeżywa właśnie prawdziwy renesans popularności. Dopiero w zeszłym miesiącu pobito rekord aktywnych zalogowanych użytkowników w tym samym czasie (nieco ponad 30 mln), jednak na uzyskanie jeszcze lepszego wyniku nie trzeba było długo czekać. Okazuje się, że wczoraj, 26 listopada o godzinie 15:00 czasu polskiego ze Steama korzystało ponad 31 milionów graczy. A tyle się mówiło, że granie na PC umiera i odchodzi do lamusa...

Nie bądźcie zdziwieni, jeśli w kolejnych dniach lub tygodniach rekord zostanie jeszcze nie raz pobity. W momencie pisania newsa ze Steama ponownie korzysta ponad 30 mln osób...

Jak pokazuje poniższy screen, wczoraj w szczytowym momencie dokładnie 31 354 445 osób używało Steama w tym samym czasie. Jeśli chodzi o najpopularniejsze gry uruchamiane wtedy przez graczy, na pierwszym miejscu znalazł się Counter-Strike: Global Offensive. Dalej mamy takie tytuły, jak Dota 2, PUBG, Call of Duty Modern Warfare 2/Warzone 2.0, Apex Legends, Lost Ark, GTA V, Wallpaper Engine, NARAKA: BLADEPOINT oraz Team Fortress 2. Warto jednak zwrócić uwagę, że powyższa liczba określa nie tylko grających, ale także tych zalogowanych, którzy np. przeglądali ofertę sklepu. Prawdę mówiąc, nie bądźcie zdziwieni, jeśli w kolejnych dniach lub tygodniach rekord zostanie jeszcze nie raz pobity. W momencie pisania newsa ze Steama ponownie korzysta ponad 30 mln osób...

Co dokładnie przyczyniło się do pobicia wczorajszego rekordu? Na pewno spore znaczenia ma trwająca właśnie Jesienna wyprzedaż, podczas której sporo gier można nabyć w znacznie niższych cenach (np. Red Dead Redemption za 82,46 zł czy Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition za 127,00 zł). Inna sprawa, że wielu znaczących wydawców wróciło w ostatnim czasie na Steama. Platforma Gabe'a Newella ponownie ma w ofercie gry m.in. od Electronic Arts czy Ubisoftu, które jeszcze niedawno mocno koncentrowały się na swoich launcherach.

