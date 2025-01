Dead Space 2 Remake może nigdy nie powstać. Electronic Arts prawdopodobnie podjęło decyzję o ponownym zawieszeniu marki

W ostatnich latach powstało kilka naprawdę godnych uwagi remake'ów. Jednym ze wzorowych przykładów jest chociażby zeszłoroczny Dead Space. Rzecz tylko w tym, że w parze ze świetnymi ocenami od recenzentów nie zawsze idzie świetna sprzedaż i najprawdopodobniej właśnie z tym zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku omawianego horroru. No bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że Electronic Arts prawdopodobnie już drugi raz postanowiło zawiesić tę markę?

Dead Space Remake to bardzo udana gra, ale najwidoczniej nie sprzedała się na tyle dobrze, by EA pozwoliło na prace nad odświeżoną "dwójką". To oznacza zapewne ponowne zamrożenie tej marki...

Jeff Grubb, uznany i dobrze poinformowany dziennikarz stwierdził niedawno w podcaście Game Mess Mornings, że remake gry Dead Space 2 znajdował się w fazie przedprodukcyjnej w EA Motive, ale projekt został wstrzymany ze względu na słabą sprzedaż ostatniej gry z tej serii. Co ciekawe, Electronic Arts szybko odpowiedziało na te słowa krótkim oświadczeniem opublikowanym na łamach IGN, które brzmi następująco: "Zwykle nie komentujemy plotek, ale ta historia nie ma żadnego uzasadnienia". Jak się jednak okazuje, nie oznacza to, że sprawa została kategorycznie zamknięta.

Po stronie swojego branżowego kolegi stanął Jason Schreier, który na łamach serwisu Bloomberg potwierdził, że Electronic Arts faktycznie nie dało zielonego światła do prac nad rozwojem uniwersum Dead Space, mimo że projekt był już planowany od kilku miesięcy. Co więcej, decyzja w tej sprawie została podjęta już wiosną ubiegłego roku. Zespół EA Motive został więc oddelegowany do prac nad kolejnym Battlefieldem i Iron Manem. Choć zatem nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądała w przyszłości, to przynajmniej w najbliższych latach nie ma co liczyć na powstanie odświeżonej wersji gry Dead Space 2. A szkoda - "dwójka" z 2011 roku może nie jest tak ceniona przez fanów jak "jedynka", ale warto pamiętać, że to nadal świetna gra, co potwierdza np. świetny wynik Metascore 90.

Źródło: WCCFTech, Bloomberg, IGN