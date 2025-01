Abonament EA Play oraz EA Play Pro od teraz w znacznie wyższych cenach. Obecni abonenci na zmiany poczekają do maja

Abonamenty na rynku gier istnieją już od dobrych kilku lat i praktycznie każde duże wydawnictwo stara się uszczknąć coś z tego tortu. Usługi oferuje m.in. Microsoft (Game Pass), Sony (PlayStation Plus), Ubisoft (Ubisoft+) czy Electronic Arts (EA Play / EA Play Pro). To właśnie o usługach od EA w ostatnich godzinach zrobiło się głośno, ponieważ przedsiębiorstwo nieoczekiwanie ogłosiło znaczący wzrost cen zarówno za podstawowy wariant EA Play jak również droższy pakiet EA Play Pro. Ceny nie są już tak zachęcające jak kiedyś.

Electronic Arts niespodziewanie podniosło (i to solidnie) ceny za abonamenty EA Play oraz EA Play Pro. Nowe ceny obowiązują już teraz dla nowych użytkowników, z kolei dotychczasowi abonenci zapłacą więcej od maja.

Electronic Arts najwyraźniej zaczyna odcinać kupony ze swojej usługi abonamentowej EA Play oraz EA Play Pro. Podwyżki już teraz obowiązują dla nowych klientów, natomiast dotychczasowi subskrybenci na zmiany poczekają do maja 2024 roku. Jeśli chodzi o podstawowy abonament EA Play to od teraz miesięczna cena wynosi 24,90 złotych, natomiast roczny koszt sięga 179,90 złotych. Dla porównania dotychczasowe ceny sięgały odpowiednio 14,99 złotych oraz 79,90 złotych. Bardzo duży skok widać zatem przy wykupieniu usługi od razu na 12 miesięcy.

EA Play EA Play Pro Cena miesięcznego abonamentu 24,90 zł (dawniej 14,99 zł) 85,00 zł (dawniej 59,90 zł) Cena rocznego abonamentu 179,90 zł (dawniej 79,90 zł) 559,90 zł (dawniej 419,90 zł)

Jeszcze większe podwyżki dotknęły wariantu EA Play Pro (tylko na PC), który umożliwia granie w gry EA od dnia premiery. Miesięczna cena wzrosta z 59,90 złotych do 85 złotych, podczas gdy roczny abonament uległ podwyżce z 419,90 złotych do bagatela 559,90 złotych. Podwyżki odczują zarówno gracze PC jak również Ci grający na konsolach PlayStation. Osoby posiadające Game Passa w wariancie Ultimate mają od razu dostęp do usługi EA Play, więc pod tym względem nic się nie zmieni.

Źródło: Electronic Arts