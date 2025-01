Dead Rising Deluxe Remaster - popularna gra o rozwalaniu zombie dostanie kolejne odświeżenie

Minęło już blisko dwadzieścia lat, odkąd Capcom wprowadził na konsole Xbox 360 opowieść o Franku Weście, poszukującym taniej sensacji fotografie, który trafia do odizolowanego miasteczka Willamette w stanie Kolorado, gdzie grasują zombie. Tytuł stał się jednym z hitów generacji, doczekał się kilku kolejnych części (inna sprawa, że im dalej, tym gorzej), a w 2016 roku wersji na nowsze konsole i pecety. Wygląda na to, że czas na jeszcze jedno odkurzenie.

Jeszcze w tym roku pojawi się Dead Rising Deluxe Remaster, wprowadzając kultową już grę na sprzęty nowej generacji.

Capcom dość regularnie stara się przywracać zasłużone tytułu na nowsze platformy. Obecnie czekamy na przykład na dwa kultowe Residenty, z nadzieją, że zostaną odrestaurowane na poziomie drugiej czy czwartej odsłony. A jako że seria Dead Rising raczej już nie wróci z nową odsłoną (chyba że dojdzie do jakiejś niespodziewanej zmiany warty), najwyraźniej uznali, że skoro już raz z powodzeniem przenieśli na nowsze zabawki "jedynkę", zrobią to ponownie i Frank West zawita w remasterze także na PS5 oraz Xbox Series X|S (i naturalnie na pecety). Poniżej znajdziecie trailer oraz porównanie oryginału z przygotowywanym odnowieniem:

Mówimy zatem o całkiem obiecującym podejściu. Jak widać zarówno na powyższym filmiku, jak i porównawczych screenshotach, zmiany względem wcześniejszej wersji są znaczące - na tyle, że mogą w pewnych miejscach przypominać pełnoprawny remake. Na razie usłyszeliśmy krótki tekst z ust Franka i niestety wygląda na to, że nie usłyszymy oryginalnego odtwórcy. Jeśli chodzi o tło fabularne, nie ma co spodziewać się zawrotnych zmian. Zresztą chyba nie jest to specjalnie potrzebne - nasz niekonwencjonalny fotoreporter przebijający się przez hordy zombie jest częścią prostej, ale niezawodnej historii składającej hołd klasykom gatunku.

