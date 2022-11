Dead Evil The Game oraz Dark Deity - dwie darmowe gry od Epic Games. Coś dla lubiących horrory i dla fanów jRPG

Gdy wystartował sklep Epic Games, ruszył on od razu z szalonym rozdawnictwem gier. Początkowo były to dwie gry na dwa tygodnie, później po jednej co tydzień, zaś okołoświątecznie otrzymywaliśmy nawet jedną produkcję dziennie. Dziś mało kto pamięta już chyba o początkowej niechęci do platformy, wyczekujemy raczej na kolejne czwartki, by przekonać się, co tym razem dostaniemy za darmo. Tym razem, od dziś (od godz. 17:00) do 24 listopada mamy szansę zgarnąć tytuły takie jak Dead Evil The Game oraz Dark Deity.

W dniach 17-24 listopada możemy odebrać darmowe gry na platformie Epic Games. Tym razem do zgarnięcia jest Dead Evil The Game oraz Dark Deity.

Evil Dead: The Game to gra akcji typu TPP, bazująca na filmowej serii Martwe zło, a także na serialu Ash vs Evil Dead. Głównym założeniem rozgrywki jest walka z potworami, które zostały przywołane do świata żywych za sprawą zaklęcia z księgi Necronomicon Ex-Mortis. A jeśli nie interesuje nas walka po stronie dobrych, mamy też szansę opowiedzenia się po stronie ciemności. Przejmując kontrolę nad Demonem Kandarian, możemy zarówno polować na wspomnianych już bohaterów, jak też opętywać pasożytnicze Deadites czy wpływać na środowisko gry. Średnia ocena gry w serwisie Metacritic wynosi 76/100 (od recenzentów), zaś regularna cena gry na PC to 130 zł.

Dark Deity z pewnością zainteresuje naszych Czytelników nieco mniej, jednak dla porządku należy nadmienić, iż jest to strategiczna gra RPG inspirowana takimi pozycjami jak Fire Emblem oraz Final Fantasy Tactics. Produkcja skupia się na turowych bitwach, zarządzaniu dostępnymi bohaterami i budowaniu relacji między nimi. Jeśli chodzi o stronę fabularną, to mamy tu świat zwany Terrazaelem, który przed tysiącem lat dotknął Kataklizm. Tenże doprowadził do upadku wielkich cywilizacji słynących z zaawansowanej technologii i potężnej magii. Na ich ruinach powstały małe królestwa toczące ze sobą nieustanne wojny. W grze napotkamy studentów Wojskowej Akademii, przedwcześnie zmuszonych do wzięcia udziału w kolejnym konflikcie.

Źródło: Epic