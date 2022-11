Forza Horizon 4 Ultimate Edition oraz Forza Horizon 5 Ultimate Edition dostępne za bezcen - zarówno na PC jak i Xboksie

Gry z serii Forza Motorsport oraz Forza Horizon, produkowane przez zespoły Xbox, od dnia premiery dostępne są w usłudze PC Game Pass oraz Xbox Game Pass. Warto jednak pamiętać, że oferowane tam wersje to gołe podstawki, bez żadnych dodatków DLC. Jeśli ktoś jednak nie jest fanem subskrypcji i woli posiadać tego typu gry na własność, to nadarza się ku temu znakomita okazja. W wyniku błędu w sklepie Microsoftu, Forza Horizon 4 Ultimate Edition oraz Forza Horizon 5 Ultimate Edition są dostępne praktycznie za darmo.

Szwedzki oddział sklepu Microsoft Store przez pomyłkę oferuje gry Forza Horizon 4 oraz 5 w edycji Ultimate za niespełna 4 złote.

Nie wiemy jak długo błąd cenowy Microsoftu będzie widoczny w szwedzkiej witrynie Microsoft (Xbox) Store. Na chwilę obecną jednak można bez problemu kupić pakiet z grami Forza Horizon 4 oraz Forza Horizon 5 w edycjach Ultimate, a więc ze wszystkimi wydanymi (jak również tymi, które dopiero się pojawią w przypadku Forzy Horizon 5) dodatkami DLC. Dodatkowo w celu zakupu nie musimy zmieniać ani regionu, ani nie musimy korzystać z żadnych form VPN.

Obecna cena pakietu wynosi 7,59 szwedzkich koron, co w przeliczeniu na naszą walutę wynosi dokładnie 3,26 złotych. W celu zakupu wystarczy kliknąć na zielone pole (widoczne na powyższym screenie), zalogować się na konto Microsoft oraz wybrać metodę płatności. Po zakupie otrzymujemy dowód zakupu na e-mail, a gry są dostępne do pobrania zarówno na PC jak i konsolach Xbox. Nawet jeśli jest to oferta w wyniku błędu, cena za pakiet jest naprawdę rewelacyjna, zwłaszcza dla osób które dotychczas nie grały w obie produkcje.

Źródło: Microsoft Store (Szwedzki oddział)