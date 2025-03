Recenzja Dark Project Sono. Niedrogie słuchawki gamingowe, które świetnie wyglądają i dobrze grają, ale kilka rzeczy bym zmienił

Wśród graczy największe emocje wzbudzają komponenty, które bezpośrednio wpływają na wydajność. Takie, które zapewniają najładniejszą grafikę, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej płynności. Jednak podczas regularnego, często wielogodzinnego grania duże znaczenie mają też akcesoria, które muszą zapewniać wysoką jakość, wygodę, ergonomię i atrakcyjny wygląd. A najlepiej jeśli wszystkie te cechy połączone są z niewygórowaną ceną. Jednym z przykładów mogą być słuchawki Dark Project Sono, które niedawno przyjechały do redakcji PurePC. Kosztują 249 zł, a wyglądają znakomicie, nie można im wiele zarzucić pod względem jakości oraz komfortu, a ich brzmienie mogłoby bardzo pozytywnie zaskoczyć, nawet w znacznie wyższej cenie. Zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Dark Project przynajmniej na razie nie jest marką, którą natychmiast rozpoznaje większość graczy, ale to może się zmienić. Wygląda bowiem na to, że producent stara się łączyć wygląd, jakość i funkcjonalność z atrakcyjną ceną, co faktycznie jest zabiegiem mogącym przyciągnąć uwagę potencjalnych nabywców. Wiele ich akcesoriów można kupić za mniej niż 250 zł (klawiatury, myszki, słuchawki). Opisywane tutaj słuchawki Dark Project Sono oferowane są w dwóch wersjach: przewodowej za 249 zł albo bezprzewodowej za 349 zł. W tej recenzji skupimy się na modelu z kabelkiem, który poza niewygórowanym kosztem zakupu ma tę zaletę, że podłączony do dobrego źródła dźwięku (karta dźwiękowa / DAC), może zagrać bardzo atrakcyjnie, a przy okazji współpracuje w zasadzie z każdym sprzętem wyposażonym w wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm.

Dark Project Sono to gamingowe słuchawki wokółuszne, które wyglądają interesująco i są dobrze wykonane, a przy tym utrzymane w rozsądnej cenie 249 zł. Pozostają więc pytania: czy oferują dobre brzmienie i czy są warte zakupu? Sprawdźmy to.

Słuchawki Dark Project Sono nadają się do używania nie tylko z komputerami stacjonarnymi i laptopami, ale też konsolami PlayStation czy Xbox, handheldami, tabletami oraz smartfonami. Jest to więc model bardzo uniwersalny, a sama łączność przewodowa nie dla każdej osoby będzie wadą, choć niestety mankamentem z pewnością jest to, że przewód nie jest odłączany. Jak przystało na słuchawki do gier, są one wyposażone w wielokierunkowy mikrofon (100 - 10000 Hz) na giętkim ramieniu, który nie jest chowany, ale na szczęście da się go po prostu odłączyć, co zdecydowanie bywa przydatne, zwłaszcza jeśli ktoś skupia się głównie na grach jednoosobowych lub chce posłuchać muzyki. W konstrukcji wbudowano też potencjometr do regulacji głośności oraz przełącznik do wyłączania mikrofonu. Do redakcji trafiła czarno-fioletowa wersja kolorystyczna, ale oprócz tego dostępna jest druga, biało-miedziana, która w mojej opinii wygląda jeszcze lepiej, choć rzecz jasna jest to kwestia gustu.

Dark Project Sono HyperX Cloud Alpha Konstrukcja wokółuszna / zamknięta wokółuszna / zamknięta Łączność przewodowa przewodowa Podświetlenie nie nie Przewód - 150 cm, nieodłączany,

- mini jack 3,5 mm (4-polowy) + rozgałęzienie na 2x mini jack 3,5 mm (3-polowy) - 130 cm + 200 cm, odłączany,

- mini jack 3,5 mm (4-polowy) + przedłużacz na 2x mini jack 3,5 mm (3-polowy) Sterowanie w słuchawkach w słuchawkach + przewodzie Pasmo przenoszenia słuchawek 20 - 20000 Hz 13 - 27000 Hz Impedancja 22 omy 65 omów Deklarowana czułość 98 dB 98 dB Przetworniki dynamiczne / 53 mm dynamiczne / 50 mm Mikrofon odłączany odłączany Czułość mikrofonu -42 dBV -43 dBV Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 - 10000 Hz 50 - 18000 Hz Waga 370 gramów 298 gramów (bez przewodu) Kompatybilność wszystkie urządzenia z wyjściem słuchawkowym mini jack 3,5 mm wszystkie urządzenia z wyjściem słuchawkowym mini jack 3,5 mm Cena od 249 zł od 229 zł

Dark Project Sono wyposażone są w duże przetworniki dynamiczne, o średnicy 53 mm, z polimerową membraną, według deklaracji przenoszącą pasmo od 20 do 20000 Hz. Impedancja wynosi 22 omy. Sam przewód ma długość 1,5 metra, plus użytkownik otrzymuje w komplecie rozdzielacz na dwa 3-polowe wtyki mini jack 3,5 mm, oddzielnie dla dźwięku i mikrofonu. Ciekawie wygląda też konstrukcja poduszek wokółusznych, bo składają się one z trzech warstw: najgłębiej umieszczona jest miękka pianka, na nią nałożono warstwę żelową, która ma zapewniać lepsze odprowadzanie ciepła, czyli po prostu efekt chłodzący, a na samym wierzchu jest materiał płócienny (na bokach syntetyczna skóra). Przejdźmy zatem do dokładniejszego opisu konstrukcji, jakości i ergonomii.