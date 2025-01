Czy żyjemy już w erze "prawa Huanga"? Oto, jak odpowiada na to pytanie przedstawiciel NVIDII

Wszyscy miłośnicy nowych technologii znają doskonale legendarne "prawo Moore’a", odnoszące się do wzrostu liczby tranzystorów w układach scalonych. Wielu ekspertów uważa jednak, że przestało ono obowiązywać. Jak stara się udowodnić NVIDIA, nową rzeczywistość znacznie lepiej opisuje "prawo Huanga". Dowodem na to jest olbrzymi wzrost wydajności i efektywności GPU na przestrzeni ostatnich 10 lat, zwłaszcza w sektorze sztucznej inteligencji.

Przedstawiciel NVIDII twierdzi, że rozwój układów graficznych wyznacza już "prawo Huanga". Ma ono całkowicie zastąpić wysłużone "prawo Moore'a", które coraz mniej adekwatnie opisuje rzeczywistość.

Twierdzenie, że prawo Moore’a nie opisuje już adekwatnie rzeczywistości nie jest czymś nowym. Taki pogląd wyrażał wielokrotnie Jensen Huang – prezes NVIDII. Jak przekonuje Bill Dally z amerykańskiego przedsiębiorstwa, obecną rzeczywistość lepiej opisuje prawo Huanga. Termin ten nie został wymyślony, wbrew pozorom, przez przedstawicieli firmy. Pojawił się po raz pierwszy w raporcie IEEE Spectrum i został podchwycony między innymi przez Wall Street Journal. Zakłada on, że wydajność układów graficznych podwaja się (lub przekracza tę wartość) co dwa lata. Według NVIDII postęp, jaki dokonał się w wydajności wnioskowania układów graficznych w ostatniej dekadzie nie byłby możliwy, gdyby prawo Moore’a nadal obowiązywało. Mamy bowiem tutaj do czynienia z 1000-krotnym wzrostem.

Głównym motorem napędowym nie jest jednak coraz mniejszy proces technologiczny, który był niezbędny do podtrzymania prawa Moore’a. Zamiast tego NVIDIA skupia się na innych aspektach, takich jak na przykład połączenie ośmio- oraz 16-bitowych zmiennoprzecinkowych sposobów reprezentacji liczb i matematyki liczb całkowitych. To podejście pozwoliło na znaczący skok wydajności w przypadku architektury Hopper. Nie bez znaczenia dla całego procesu było też wprowadzenie technologii NVLINK. Oczywiście miniaturyzacja także miała swój udział, ponieważ na przestrzeni 10 lat NVIDIA przeszła od procesu technologicznego 28 nm do 5 nm. Był to jednak wpływ ograniczony. Szacuje się, że uzyskano dzięki temu około 2,5-krotny wzrost wydajności. Wiele wskazuje zatem na to, że to właśnie prawo Huanga będzie wyznacznikiem dla rozwoju układów graficznych w przyszłości.

